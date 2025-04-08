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Почему в СССР не было минивэнов: как обходились без семейных автомобилей

Авто

В странах Запада к 70-80-м годам минивэны стали популярным решением для семей — удобные, вместительные, практичные.

минивэн
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
минивэн

В СССР же минивэны как класс практически не существовали. Это было связано с рядом экономических, идеологических и технологических причин. А почему так вышло и как советские семьи решали вопрос с семейным транспортом?

Причины отсутствия минивэнов в СССР

1. Идеология и приоритеты

Советская идеология не поддерживала массовое владение автомобилем: машина считалась скорее роскошью, чем потребностью.

Пропагандировалась идея, что у всех должен быть равный доступ к общественным благам, включая транспорт.

2. Плановая экономика и автопром

Автомобили в СССР производились по плану, а не по спросу. Основное внимание уделялось военной, грузовой и служебной технике.

Проектировать и выпускать новые классы автомобилей вроде минивэнов считалось излишним.

3. Альтернативы минивэнам

Для семей использовались обычные легковушки — "Жигули", "Москвичи", "Волги".

Иногда в качестве семейных машин использовали микроавтобусы: РАФ-2203 или УАЗ-452. Но официально они предназначались для служб (медицина, милиция, такси). Некоторые умельцы покупали и переделывали служебные авто под нужды семьи, но это были единичные случаи.

4. Общественный транспорт

Развитая сеть общественного транспорта заменяла необходимость иметь личный автомобиль, особенно в городах.

Поездки на дачу или в деревню часто осуществлялись по железной дороге.

Минивэны не прижились в СССР не потому, что не были нужны, а потому что система не способствовала их появлению. Советская модель ориентировалась на общественное благо и массовое производство, а не на индивидуальные потребности — семьи пользовались тем, что было доступно — легковушками, маршрутками, а чаще всего — общественным транспортом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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