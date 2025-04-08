Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Анфиса Чехова раскрыла детали последней встречи с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Артистка вспомнила, как в 2019 году вместе с актрисой участвовала в открытии ювелирного бутика в Ереване — это стало последним публичным появлением звезды сериала "Моя прекрасная няня".

По словам Чеховой, Заворотнюк, уже догадывавшаяся о тяжёлом диагнозе, сохраняла удивительную стойкость и излучала оптимизм.

"Она смеялась, шутила, будто небо было безоблачным. Таким "лучиком света" её запомнили все", — поделилась Анфиса в разговоре с The VOICE, отметив, что их общение не было близким — Заворотнюк всегда соблюдала дистанцию.

Когда позже Чехова, узнав о болезни коллеги, предложила помощь, та ответила сдержанно. Телеведущая уверена, что в подобных ситуациях люди предпочитают находиться рядом с близкими.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года в 53 года после пятилетней борьбы с глиобластомой — агрессивной опухолью мозга.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.