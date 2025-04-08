Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кит-интерсекс: наука раскрывает тайны генетики морских гигантов
Волк в овечьей шкуре: Kleemann превратил Mercedes в трековую пушку на каждый день
36-кратный футболист сборной Колумбии скончался на вечеринке: это произошло за считанные минуты
Фрукты, которые снижают вред от микропластика: это стоит есть каждый день
Кот болеет, а виноват комар: шокирующая правда о паразитах
Трейлер фильма Миссия невыполнима намекает на шокирующий финал
Никас Сафронов дрожит за свои сокровища: стало известно, как он защитит состояние от родных детей
Секрет корейской косметики, о котором молчат: почему она подходит не всем россиянкам
Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ

Огромных волков хотят возродить американцы

0:52
Мир

Доисторических огромных хищников хотят возродить в США. Этих волков раньше называли ужасными.

Волк
Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

В интернете завирусилось видео с волчатами Ромулом и Ремом, которых родила на свет самка серого волка из геномного материала вымерших ужасных волков (dire wolf).

Эти хищники очень давно бродили по равнинам и предгорьям Южной и Северной Америки. Именно их образы легли в основу сериальных питомцев дома Старков — лютоволков в "Играх престолов".

Геном их возродили по древним образцам ДНК из окаменелых останков: зуба, которому 13 тысяч лет, и черепа, которому 72 тысячи лет, при этом добавили немного ДНК крупных гончих.

У американцев в планах, кстати, воскрешение мамонтов, додо и тасманийского тигра.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Садоводство, цветоводство
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть Аудио 
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы
Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной
Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.