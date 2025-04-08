Огромных волков хотят возродить американцы

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Доисторических огромных хищников хотят возродить в США. Этих волков раньше называли ужасными.

Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

В интернете завирусилось видео с волчатами Ромулом и Ремом, которых родила на свет самка серого волка из геномного материала вымерших ужасных волков (dire wolf).

Эти хищники очень давно бродили по равнинам и предгорьям Южной и Северной Америки. Именно их образы легли в основу сериальных питомцев дома Старков — лютоволков в "Играх престолов".

Геном их возродили по древним образцам ДНК из окаменелых останков: зуба, которому 13 тысяч лет, и черепа, которому 72 тысячи лет, при этом добавили немного ДНК крупных гончих.

У американцев в планах, кстати, воскрешение мамонтов, додо и тасманийского тигра.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

