Вкусняшки для экстремалов: снеки начнут делать из насекомых

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Скоро в нашей стране могут появиться необычные снеки. Из будут производить из насекомых.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чипсы

"Вкусняшки" можно будет увидеть на прилавках в течение 3-5 лет, рассказала вице-президент Российского союза пекарей Ольга Пономарева.

Белок из насекомых будут перерабатывать в добавки или компоненты, которые не заметит покупатель. Муку из насекомых, например, можно будет использовать для приготовления разных продуктов. Например. мясного фарша или йогуртов.

Эксперт отметила, что аминокислотный состав белка насекомых по биологической ценности сопоставим с полноценными белками куриного яйца, говядины и рыбы. А вот затраты на производство такого белка в разы меньше, сообщает KP. RU.

Ранее в Европе официально разрешили добавлять порошок из насекомых в пищевые продукты.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

