Самые опасные кошки: одни мстят, другие нападают без предупреждения

Мы привыкли видеть в кошке милого пушистика, уютного компаньона и антистресс в мягкой упаковке. Но среди домашних пород есть настоящие хищники — с характером, когтями и клыками, которые не дадут забыть, кто в доме хозяин. Особенно стоит задуматься тем, у кого есть дети: некоторые кошки могут воспринимать малышей как конкурентов.
1. Сиамская кошка
Эффектная и своенравная. Запомнит обиду надолго, а потом "ответит" когтями. Часто выбирает себе одного хозяина, к остальным может быть враждебна. Не прощает грубости и вторжения в личное пространство.
2. Манул
Выглядит как пушистый шарик, но это не обман. Дикое поведение, молниеносная реакция, внушительные когти и зубы. В стрессе может наброситься без предупреждения.
3. Чаузи
Гибрид болотной рыси. Нуждается в просторе и активности. В замкнутом пространстве может разрушить всё, что попадётся под лапу. А при недостатке движения — становится агрессивной.
4. Стоун кугуар
Самая опасная кошка в списке. Потомок дикого камышового кота, недоверчива и яростна. В семьях с детьми ей не место: видит в них соперников и может проявлять открытое нападение.
5. Камышовый кот
Приручить дикого зверя — плохая идея. Вес до 14 кг, мощные челюсти и ярко выраженный охотничий инстинкт. Даже если выглядит спокойно — не стоит доверять.
6. Саванна
Гибрид сервала и домашней кошки. Верна хозяину, но чужаков воспринимает как угрозу. Визит друзей может обернуться агрессивным "приёмом".
7. Мэйн-кун
Добродушный гигант. Но вот весом и мощью легко может случайно навредить во время игры. Особенно стоит быть внимательным с детьми и пожилыми.
8. Абиссинская кошка
Очень активна и привязана к вниманию. Игнор или грубость может обернуться внезапной атакой — эта красавица не прощает равнодушия.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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