Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной

Каждое лето — одно и то же. На двери в подъезде появляется лист с пугающей фразой: "С 3 по 17 июля отключение горячей воды". И всё - тазик, ковшик, флешбеки из 90-х. Но есть простой способ раз и навсегда это прекратить — установить водонагреватель.
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водонагреватель
Чтобы выбрать подходящую модель и не пожалеть, разберёмся, какие бывают водонагреватели и в чём их плюсы и минусы.
Виды водонагревателей: забудьте про газ и солнце
Для квартиры подойдут только электрические водонагреватели. Газовые — это только если у вас уже есть газовая колонка. Солнечные и тепловые — это для загородных домов.
Электрические модели делятся на два типа:
Проточный водонагреватель: компактный, но капризный
Он греет воду в режиме реального времени — включили, и из крана сразу пошла горячая. Звучит идеально, но у него есть особенности.
Плюсы
Нагревает воду мгновенно.
Не занимает много места.
Воды можно использовать сколько угодно.
Минусы
Требует мощной проводки (желательно от 7 кВт).
В старых домах может не работать или перегружать сеть.
Температура воды скачет — особенно при слабом напоре.
Подходит, если
У вас современная электропроводка и три фазы.
Нужна горячая вода на одну точку (например, умывальник).
Нет места для большого бойлера.
Накопительный бойлер: привычный и надёжный
Это классическая "бочка на стене". Внутри — бак с водой, который нагревается и сохраняет тепло.
Плюсы
Работает даже при слабой проводке.
Держит температуру долго.
Подходит для нескольких точек — можно и душ принять, и посуду помыть.
Минусы
Греется медленно (до 3 часов).
Если закончилась горячая вода — придётся ждать.
Занимает пространство в ванной.
На что обратить внимание
Объём: 30-50 л для одного человека, 80-100 л — для семьи.
Мощность: обычно 1,5-2,5 кВт.
Способ крепления: нужны надёжные стены.
Как выбрать водонагреватель под себя
Проверьте электросеть: если в доме старая проводка — только накопительный.
Оцените место: есть ли куда повесить бойлер? Или нужна миниатюрная модель?
Сколько человек в семье: объём бака напрямую зависит от количества пользователей.
Бюджет: проточные мощные модели дороже, особенно с автоматикой. Накопительные — доступнее.
И не забудьте: выбор водонагревателя — это не гонка за ваттами или литрами. Это история про комфорт. Выбирайте с умом — и летнее отключение воды не испортит вам настроение.
Уточнения
Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.