Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждое лето — одно и то же. На двери в подъезде появляется лист с пугающей фразой: "С 3 по 17 июля отключение горячей воды". И всё - тазик, ковшик, флешбеки из 90-х. Но есть простой способ раз и навсегда это прекратить — установить водонагреватель.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водонагреватель

Чтобы выбрать подходящую модель и не пожалеть, разберёмся, какие бывают водонагреватели и в чём их плюсы и минусы.

Виды водонагревателей: забудьте про газ и солнце

Для квартиры подойдут только электрические водонагреватели. Газовые — это только если у вас уже есть газовая колонка. Солнечные и тепловые — это для загородных домов.

Электрические модели делятся на два типа:

Проточный водонагреватель: компактный, но капризный

Он греет воду в режиме реального времени — включили, и из крана сразу пошла горячая. Звучит идеально, но у него есть особенности.

Плюсы

Нагревает воду мгновенно.

Не занимает много места.

Воды можно использовать сколько угодно.

Минусы

Требует мощной проводки (желательно от 7 кВт).

В старых домах может не работать или перегружать сеть.

Температура воды скачет — особенно при слабом напоре.

Подходит, если

У вас современная электропроводка и три фазы.

Нужна горячая вода на одну точку (например, умывальник).

Нет места для большого бойлера.

Накопительный бойлер: привычный и надёжный

Это классическая "бочка на стене". Внутри — бак с водой, который нагревается и сохраняет тепло.

Плюсы

Работает даже при слабой проводке.

Держит температуру долго.

Подходит для нескольких точек — можно и душ принять, и посуду помыть.

Минусы

Греется медленно (до 3 часов).

Если закончилась горячая вода — придётся ждать.

Занимает пространство в ванной.

На что обратить внимание

Объём: 30-50 л для одного человека, 80-100 л — для семьи.

30-50 л для одного человека, 80-100 л — для семьи. Мощность: обычно 1,5-2,5 кВт.

обычно 1,5-2,5 кВт. Способ крепления: нужны надёжные стены.

Как выбрать водонагреватель под себя

Проверьте электросеть: если в доме старая проводка — только накопительный.

если в доме старая проводка — только накопительный. Оцените место: есть ли куда повесить бойлер? Или нужна миниатюрная модель?

есть ли куда повесить бойлер? Или нужна миниатюрная модель? Сколько человек в семье: объём бака напрямую зависит от количества пользователей.

объём бака напрямую зависит от количества пользователей. Бюджет: проточные мощные модели дороже, особенно с автоматикой. Накопительные — доступнее.

И не забудьте: выбор водонагревателя — это не гонка за ваттами или литрами. Это история про комфорт. Выбирайте с умом — и летнее отключение воды не испортит вам настроение.

Уточнения

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.



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