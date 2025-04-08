Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы
Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету

Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной

2:57
Недвижимость

Каждое лето — одно и то же. На двери в подъезде появляется лист с пугающей фразой: "С 3 по 17 июля отключение горячей воды". И всё - тазик, ковшик, флешбеки из 90-х. Но есть простой способ раз и навсегда это прекратить — установить водонагреватель.

Водонагреватель
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водонагреватель

Чтобы выбрать подходящую модель и не пожалеть, разберёмся, какие бывают водонагреватели и в чём их плюсы и минусы.

Виды водонагревателей: забудьте про газ и солнце

Для квартиры подойдут только электрические водонагреватели. Газовые — это только если у вас уже есть газовая колонка. Солнечные и тепловые — это для загородных домов.

Электрические модели делятся на два типа:

Проточный водонагреватель: компактный, но капризный

Он греет воду в режиме реального времени — включили, и из крана сразу пошла горячая. Звучит идеально, но у него есть особенности.

Плюсы

  • Нагревает воду мгновенно.
  • Не занимает много места.
  • Воды можно использовать сколько угодно.

Минусы

  • Требует мощной проводки (желательно от 7 кВт).
  • В старых домах может не работать или перегружать сеть.
  • Температура воды скачет — особенно при слабом напоре.

Подходит, если

  • У вас современная электропроводка и три фазы.
  • Нужна горячая вода на одну точку (например, умывальник).
  • Нет места для большого бойлера.

Накопительный бойлер: привычный и надёжный

Это классическая "бочка на стене". Внутри — бак с водой, который нагревается и сохраняет тепло.

Плюсы

  • Работает даже при слабой проводке.
  • Держит температуру долго.
  • Подходит для нескольких точек — можно и душ принять, и посуду помыть.

Минусы

  • Греется медленно (до 3 часов).
  • Если закончилась горячая вода — придётся ждать.
  • Занимает пространство в ванной.

На что обратить внимание

  • Объём: 30-50 л для одного человека, 80-100 л — для семьи.
  • Мощность: обычно 1,5-2,5 кВт.
  • Способ крепления: нужны надёжные стены.

Как выбрать водонагреватель под себя

  • Проверьте электросеть: если в доме старая проводка — только накопительный.
  • Оцените место: есть ли куда повесить бойлер? Или нужна миниатюрная модель?
  • Сколько человек в семье: объём бака напрямую зависит от количества пользователей.
  • Бюджет: проточные мощные модели дороже, особенно с автоматикой. Накопительные — доступнее.

И не забудьте: выбор водонагревателя — это не гонка за ваттами или литрами. Это история про комфорт. Выбирайте с умом — и летнее отключение воды не испортит вам настроение.

Уточнения

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Комары в панике: эти три растения выселяют их с участка
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Почему в СССР не было минивэнов: как обходились без семейных автомобилей
Очищает кровь и спасает желудок: тайна древнего растения
Как выглядеть на 10 лет моложе? Ответ в этих стрижках для женщин за 50
На болты и фары: рассказываем, что стоит за резким ростом автоугонов в 2025 году
Сибирь делает ставку на туризм: новые курорты, инвестиции и 34 тысячи рабочих мест
Он появляется незаметно: как убрать второй подбородок за 10 минут в день
Эти популярные добавки могут незаметно навредить вашему кишечнику — вот чем их заменить
Самые опасные кошки: одни мстят, другие нападают без предупреждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.