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Эти популярные добавки могут незаметно навредить вашему кишечнику — вот чем их заменить

3:28
Здоровье

Мы все хотим чувствовать себя лучше, быть энергичнее и здоровее. Добавки и витамины кажутся простым решением: выпил таблетку — и порядок. Но всё не так однозначно. Некоторые из самых популярных витаминных комплексов могут незаметно подрывать здоровье кишечника и со временем ухудшать общее самочувствие.

Разноцветные таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Разноцветные таблетки

Наш кишечник — это не просто орган пищеварения. Он участвует в формировании настроения, отвечает за иммунитет и уровень энергии. Поэтому любые сбои в его работе могут отразиться не только на желудке, но и на голове, и на общем качестве жизни.

Доктор Джанин Боуринг, врач-натуропат, рассказала The Times of India (TOI) о трёх добавках, с которыми стоит быть осторожнее, и объяснила, чем их лучше заменить.

1. Синтетические поливитамины

Многие витамины из аптек — это не то, что организм легко принимает. Если на этикетке вы видите "витамин А (ретинилпальмитат)" или "витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид)" — это синтетические формы, не встречающиеся в природе.

"Эти добавки могут раздражать слизистую кишечника, нарушать микрофлору и перегружать печень. Организму сложно их расщепить и усвоить, и он вынужден усиленно работать, чтобы просто избавиться от них", — предупреждает доктор Боуринг.

Альтернатива:

Выбирайте поливитамины, изготовленные из цельных натуральных продуктов. Они лучше усваиваются и ближе к тому, что организм ожидает получить с пищей. А лучше всего — получать витамины с тарелки: ешьте больше зелени, ягод, семян, орехов и овощей.

2. Витамин B12 (цианокобаламин)

Витамин B12 жизненно важен для энергии, концентрации и работы нервной системы. Но если на упаковке указано, что это цианокобаламин, стоит насторожиться — он содержит микродозу цианида.

"Регулярный приём может влиять на способность организма выводить токсины. Он также может раздражать кишечник и печень, особенно у тех, у кого есть СРК или пониженная кислотность желудка", — сообщает TOI.

Что лучше:

Предпочтите метилкобаламин или гидроксокобаламин - это натуральные формы, которые легче усваиваются. Также включите в рацион яйца, рыбу, кисломолочные продукты и ферментированные блюда вроде творога и йогурта.

3. Стеарат магния

Это не витамин, а вспомогательное вещество, которое часто добавляют в таблетки, чтобы облегчить их производство. Но оно не такое безобидное, как кажется.

TOI сообщает, что стеарат магния может оставлять налёт на стенках кишечника, мешая нормальному усвоению питательных веществ и даже ослабляя действие пробиотиков.

Что делать:

Выбирайте добавки с пометкой "чистая формула” или "без добавок”. Избегайте состава, в котором есть стеарат магния, диоксид титана или искусственные красители. И помните: натуральные продукты всегда надёжнее.

Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с нутрициологом. А ещё лучше — ешьте разнообразно и сбалансированно. Потому что иногда самое лучшее решение — это не новая добавка, а тарелка свежих овощей.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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