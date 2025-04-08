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Он появляется незаметно: как убрать второй подбородок за 10 минут в день

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Сначала кажется, что просто отек. Или ты спала неудачно, или жара виновата. Но однажды ты смотришь в зеркало и понимаешь: это он. Второй подбородок. Паниковать? Ни в коем случае. Действовать? Да, и как можно раньше.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Если причина — не лишний вес, а осанка, отечность и слабые мышцы, есть шанс вернуть чёткость овала лица. Главное — регулярность и правильная техника.

Прямая спина — основа всего

Осанка — первое, с чего нужно начать. Когда ты сутулишься, мышцы шеи расслабляются, лицо как будто сползает вниз. Особенно страдает платизма — широкая мышца, покрывающая переднюю часть шеи. В расслабленном состоянии она тянет ткани к груди, создавая визуальный эффект "мешочка" под подбородком. Вакуум, образованный под кожей, тут же заполняется жидкостью — и появляется отек.

Так что включи напоминание на телефоне и выпрямляй спину каждые 10-15 минут. Уже через пару недель ты заметишь разницу.

5 упражнений, которые работают

1. Подбородок вперёд
Сядь у стены или на стул с прямой спинкой. Возьми себя за локти и подними руки вверх за голову. Подбородком тянись вперёд, удерживая руки на месте. Замри на 30 секунд. Повтори.

2. Сопротивление подбородком
Поставь локти на стол, пальцы сплети. Подбородком дави на руки, будто хочешь опустить голову. Почувствуй напряжение в шее. Поворачивай голову влево и вправо, преодолевая сопротивление. Сделай 20-30 повторов.

3. Вытяжение и повороты
Сядь на жёсткую поверхность или на пол. Спина прямая, руки держат сиденье или упираются в пол. Тянись макушкой вверх, затем — подбородком вперёд. Зафиксируй на 20-30 секунд. После — потяни подбородок вверх, поворачивая голову влево и вправо. Каждое положение удерживай по 30 секунд.

4. Язык и зеркало
Сиди прямо. Высунь язык и тянись им:

  • к носу

  • к щекам

  • к подбородку

Делай 5 подходов по 30 секунд с коротким отдыхом. Вариант: упирай язык в нёбо, щёки и нижнюю челюсть.

5. Упражнение с пальцами
Вставь указательные пальцы в рот, большие — на козелки ушей. Без помощи рук попытайся закрыть рот, используя только мышцы щек и подбородка. Повтори 30 раз, не допуская боли.

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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