Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ
Просто забудьте про магазинные удобрения: попробуйте это секретное средство для гортензий
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами

Марсианские вихри: что происходит, когда два пылевых дьявола сливаются в один?

4:19
Наука

В кратере Езеро, одном из самых интересных участков поверхности Марса, марсоход Perseverance зафиксировал редчайшее явление: два пылевых вихря столкнулись и слились в один. Для обычного наблюдателя это может показаться случайной пылевой бурей, но для учёных — это ценный и крайне редкий фрагмент атмосферной мозаики Красной планеты.

марсоход "Персеверанс", НАСА
Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
марсоход "Персеверанс", НАСА

Наблюдение стало частью продолжающегося эксперимента по изучению марсианской атмосферы, её динамики, температурных градиентов и поведения воздушных масс. Один вихрь буквально "поглотил" другой, образовав более мощный столб пыли, что особенно заинтересовало исследователей, наблюдающих за погодой на планете с Земли.

Пылевые вихри: марсианские "дьяволы"
Эти вихри, называемые ещё "пылевыми дьяволами", формируются, когда тёплый воздух у поверхности планеты резко поднимается вверх, создавая вертикальные вращающиеся потоки. Их ширина варьируется от 5 до 65 метров, а высота может достигать сотен метров. Врывающийся внутрь воздух поднимает мелкодисперсную пыль с поверхности, формируя визуально зловещую структуру, напоминающую торнадо — хотя по физике они ближе к термическим конвекционным вихрям на Земле.

Марсианские вихри — не просто природная диковинка. Они являются одним из основных источников пыли в атмосфере планеты, причём их вклад оценивается примерно в половину общего объёма поднятой пыли. Эта пыль играет ключевую роль в формировании климата Марса, в том числе глобальных пылевых бурь, которые могут длиться неделями и охватывать всю планету.

Фиксация столкновения двух вихрей — по-настоящему уникальный момент. Такие явления на Марсе, несмотря на частоту их образования, крайне трудноуловимы для камер. Их "жизненный цикл" составляет всего около 10 минут, и в нужный момент камера марсохода должна быть правильно ориентирована и активна.

Ранее вихри фиксировались различными аппаратами: миссия Viking в 1970-х годах сделала первые снимки из орбиты, позже марсоход Pathfinder впервые запечатлел пылевой вихрь с поверхности. В последующие годы их также наблюдали Spirit и Opportunity, однако для Perseverance это наблюдение особенно важно — благодаря его совершенным инструментам и более высокому разрешению камер.

Сами вихри для исследователей — как зонд в атмосферу. Изучая их направление движения, скорость вращения, форму и распределение пыли, можно сделать выводы о направлениях ветра, температурных градиентах и даже о структуре поверхности.

Запущенный в 2020 году марсоход Perseverance является самым технологически продвинутым аппаратом, когда-либо достигавшим поверхности другой планеты. Его основная цель — астробиология, в частности поиск следов древней микробной жизни. Однако его миссия не ограничивается только этим: он активно изучает геологию, климатическую эволюцию и условия для будущего пилотируемого полёта.

Perseverance собирает образцы грунта, делает подробные панорамы и даже записывает звуки Марса. Благодаря его работе мы лучше понимаем не только прошлое Красной планеты, но и готовимся к её освоению в будущем.

Наблюдение за вихрями и другими атмосферными явлениями имеет и прикладное значение. В будущем, когда люди будут высаживаться на Марс, понимание погодных условий станет критически важным. Знание направлений ветра, вероятности появления вихрей, уровня запылённости атмосферы — всё это определит, насколько безопасными будут посадка, работа на поверхности и функционирование оборудования.

Изучение вихрей — это часть большой картины. Каждый закрученный столб пыли — это фрагмент головоломки, которую человечество медленно, но уверенно складывает, готовясь к следующему шагу в межпланетной истории.

Уточнения

«Персеве́ранс» (англ  Perseverance; в переводе — «Настойчивость») — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА «Марс-2020».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы
Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной
Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.