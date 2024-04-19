Томские врачи провели успешную операцию 101-летней женщине

17 апреля в социальных сетях появилась информация от главы департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова о случае пожилой женщины из Томска, которая сломала бедро. У нее диагностирован закрытый оскольчатый перелом правой бедренной кости с смещением отломков, как сообщает Tomsk.mk.ru.
Женщину успешно прооперировали. Роберт Фидаров уточнил, что операция заняла всего полчаса. С помощью небольших разрезов был установлен бедренный штифт, что позволяет полноценно использовать травмированную конечность на вторые сутки после операции.
Томичку уже выписали из больницы. Руководитель департамента здравоохранения отметил, что пациентка была выписана за неделю до своего 102-летия.
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