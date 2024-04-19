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Томские врачи провели успешную операцию 101-летней женщине

Врачи из Томска успешно провели операцию на бедре 101-летней женщины

0:50
Здоровье

17 апреля в социальных сетях появилась информация от главы департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова о случае пожилой женщины из Томска, которая сломала бедро. У нее диагностирован закрытый оскольчатый перелом правой бедренной кости с смещением отломков, как сообщает Tomsk.mk.ru.

Врачи из Томска успешно провели операцию на бедре 101-летней женщины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Женщину успешно прооперировали. Роберт Фидаров уточнил, что операция заняла всего полчаса. С помощью небольших разрезов был установлен бедренный штифт, что позволяет полноценно использовать травмированную конечность на вторые сутки после операции.

Томичку уже выписали из больницы. Руководитель департамента здравоохранения отметил, что пациентка была выписана за неделю до своего 102-летия.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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