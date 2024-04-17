Врач рассказала о причинах возникновения мигрени

Врач Виноградова: стресс и парфюм могут вызывать мигрень

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению невролога Татьяны Виноградовой, мигрень может быть вызвана стрессом, парфюмом и определёнными пищевыми продуктами.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

В интервью для "Газеты.ru" она отметила, что диагностика данного заболевания требует исключительно клинического подхода, поэтому не стоит заниматься самостоятельным лечением.

По мнению эксперта, пациенту следует оказаться в определенных обстоятельствах. Прежде всего, это касается стресса, в том числе даже "положительного". У женщин мигрень часто ассоциируется с предменструальным синдромом, и, кроме того, приступы могут происходить из-за изменения погоды или восхождения на гору.

"Все КТ, МРТ, анализы будут идеальными. Только после общения с пациентом мы понимаем, что это за вид головной боли", — отметила Татьяна Виноградова.

Эксперт сообщает, что болезненные ощущения при мигрени подобны ударам молоточком по виску. Среди прочих симптомов — тошнота и рвота, длительность приступа может достигать трёх суток.