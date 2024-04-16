Врач Малиновская: людям с гипертонией не стоит работать весной

Светлана Малиновская, врач-реабилитолог из Видновской клинической больницы, обратила внимание граждан России на важность правильного отдыха и предупредила об опасных последствиях его отсутствия.
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Современный темп жизни зачастую заставляет людей отказываться от достаточного сна, персонального времени и здорового питания в пользу работы и других обязанностей. Врач отмечает, что в периоды переутомления, весеннего дефицита витаминов и смены сезонов возрастает вероятность развития различных заболеваний.
Согласно информации, которую публикует интернет-издание "Подмосковье Сегодня", специалист настоятельно рекомендует уделять внимание отдыху, соблюдать правильный режим сна и питания, а также беречь себя, особенно людям с гипертонией, избыточным весом, диабетом и аналогичными заболеваниями. Перегрузки в этот период, согласно высказыванию врача, могут иметь серьезные последствия, вплоть до фатальных.
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.