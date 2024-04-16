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Врач Малиновская: людям с гипертонией не стоит работать весной

Врач объяснила россиянам, кто не может трудиться весной

1:02
Здоровье

Светлана Малиновская, врач-реабилитолог из Видновской клинической больницы, обратила внимание граждан России на важность правильного отдыха и предупредила об опасных последствиях его отсутствия.

Врач объяснила россиянам, кто не может трудиться весной
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Современный темп жизни зачастую заставляет людей отказываться от достаточного сна, персонального времени и здорового питания в пользу работы и других обязанностей. Врач отмечает, что в периоды переутомления, весеннего дефицита витаминов и смены сезонов возрастает вероятность развития различных заболеваний.

Согласно информации, которую публикует интернет-издание "Подмосковье Сегодня", специалист настоятельно рекомендует уделять внимание отдыху, соблюдать правильный режим сна и питания, а также беречь себя, особенно людям с гипертонией, избыточным весом, диабетом и аналогичными заболеваниями. Перегрузки в этот период, согласно высказыванию врача, могут иметь серьезные последствия, вплоть до фатальных.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Волкова Анвара
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специалист Переверзев Илья
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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