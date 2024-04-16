Врач Малиновская: людям с гипертонией не стоит работать весной

Врач объяснила россиянам, кто не может трудиться весной

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Светлана Малиновская, врач-реабилитолог из Видновской клинической больницы, обратила внимание граждан России на важность правильного отдыха и предупредила об опасных последствиях его отсутствия.

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Современный темп жизни зачастую заставляет людей отказываться от достаточного сна, персонального времени и здорового питания в пользу работы и других обязанностей. Врач отмечает, что в периоды переутомления, весеннего дефицита витаминов и смены сезонов возрастает вероятность развития различных заболеваний.

Согласно информации, которую публикует интернет-издание "Подмосковье Сегодня", специалист настоятельно рекомендует уделять внимание отдыху, соблюдать правильный режим сна и питания, а также беречь себя, особенно людям с гипертонией, избыточным весом, диабетом и аналогичными заболеваниями. Перегрузки в этот период, согласно высказыванию врача, могут иметь серьезные последствия, вплоть до фатальных.