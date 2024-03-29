Врач назвала "ленивые" способы похудения

Врач Павлова: употребление супов и воды среди считается «ленивым» похудением

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что есть эффективные "ленивые" способы похудения. Благодаря им не нужно соблюдать строгую диету и заниматься спортом.

Фото: eatingwell.com

По словам врача, нужно лишь употреблять горячие супы и пить достаточное количество воды. Если придерживаться такого режима постоянно, то можно хорошо постройнеть.

"Очень важно есть супы, особенно если эти супы горячие, тем более в холодное время года. Их медленное поедание дает возможность выработаться гормонам насыщения, того же глюкагоноподобного пептида. Ваш мозг просигнализирует, что еды достаточно, и вы будете наедаться меньшим количеством пищи", — объяснила эндокринолог.

Также специалист посоветовала принимать пищу медленно, тщательно её пережёвывать. Это поможет обходиться меньшим количеством еды.

Кроме того, если употреблять недостаточное количество воды, то в мозге будут активизироваться центры, которые будут вызывать повышенный аппетит. Ещё для похудения важен полноценный сон. Его недостаток может привести к повышенному аппетиту.