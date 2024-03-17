Как быть, если в течение дня совсем нет времени на тренировки

Если у вас ограничено время для занятий спортом из-за работы или других причин, можно организовать несколько коротких прогулок продолжительностью около пяти минут в течение дня.
Например, можно пройтись пешком до ближайшей станции метро или попробовать доехать на работу на велосипеде.
Если вы предпочитаете автомобиль, можно начать парковаться в самом дальнем конце стоянки или на соседней улице.
Недавнее американское исследование, на которое ссылается сайт style.rbc.ru, показало, что короткие прогулки, которые регулярно устраиваются в течение дня, могут принести очень много пользы: они положительно влияют на настроение, уменьшают усталость и уменьшают чувство голода.
Кроме того, короткие прогулки дают возможность насладиться солнцем и свежим воздухом, ощутить смену времени года и получить пользу для физического и психического здоровья. Доказано, что пятиминутные прогулки способствуют уменьшению беспокойства и симптомов депрессии.
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