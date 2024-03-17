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Как быть, если в течение дня совсем нет времени на тренировки

Что делать, если днём не хватает времени на полноценную тренировку или зарядку

1:00
Здоровье » Красота » Фитнес

Если у вас ограничено время для занятий спортом из-за работы или других причин, можно организовать несколько коротких прогулок продолжительностью около пяти минут в течение дня.

Что делать, если днём не хватает времени на полноценную тренировку или зарядку
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, можно пройтись пешком до ближайшей станции метро или попробовать доехать на работу на велосипеде.

Если вы предпочитаете автомобиль, можно начать парковаться в самом дальнем конце стоянки или на соседней улице.

Недавнее американское исследование, на которое ссылается сайт style.rbc.ru, показало, что короткие прогулки, которые регулярно устраиваются в течение дня, могут принести очень много пользы: они положительно влияют на настроение, уменьшают усталость и уменьшают чувство голода.

Кроме того, короткие прогулки дают возможность насладиться солнцем и свежим воздухом, ощутить смену времени года и получить пользу для физического и психического здоровья. Доказано, что пятиминутные прогулки способствуют уменьшению беспокойства и симптомов депрессии.

Что Делать, Если Нет Времени на Тренировки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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