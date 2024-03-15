Пять советов по поводу того, где и сколько ходить пешком, чтобы получить максимум пользы

Сколько и где ходить пешком, чтобы получать от ходьбы наибольшую пользу?

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эффективность ходьбы зависит от нескольких факторов, включая правильную технику и выбор места для прогулок. Если вы хотите получить максимальную пользу от ходьбы, вам следует придерживаться некоторых рекомендаций, которыми поделился сайт inform.com.de.

Фото: commons.wikimedia.org by Tegan Mierle tegan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы получить самые положительные результаты от ходьбы, рекомендуется заниматься регулярно. Если вы сомневаетесь, можно сначала обратиться к врачу, чтобы узнать, какая интенсивность и время подходят именно вам.

Если вы только начинаете ходить пешком, достаточно 15-20 минут прогулки в день. Постепенно увеличивайте длительность прогулок и частоту до 30-40 минут, а затем до 60 минут в день.

Медицинские специалисты рекомендуют проходить около 4 км в день, что обычно занимает 1,5-2 часа прогулки при средней скорости. Однако, это может быть адаптировано под ваши собственные физические возможности.

Выбирайте места для прогулок с учётом вашего комфорта. Предпочтительнее выбирать тихие переулки, парки и улочки с небольшим движением машин. Если возможно, хорошим вариантом будет прогулка по лесу или парку, где воздух чище.

Постарайтесь поддерживать правильную осанку и контролировать дыхание. Ходите с прямой спиной и не забывайте делать глубокие вдохи и выдохи.

Помните, что важно слушать своё тело и адаптировать программу тренировок под свои потребности. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, важно проконсультироваться с врачом перед началом новой физической активности.