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Пять советов по поводу того, где и сколько ходить пешком, чтобы получить максимум пользы

Сколько и где ходить пешком, чтобы получать от ходьбы наибольшую пользу?

1:37
Спорт

Эффективность ходьбы зависит от нескольких факторов, включая правильную технику и выбор места для прогулок. Если вы хотите получить максимальную пользу от ходьбы, вам следует придерживаться некоторых рекомендаций, которыми поделился сайт inform.com.de.

Сколько и где ходить пешком, чтобы получать от ходьбы наибольшую пользу?
Фото: commons.wikimedia.org by Tegan Mierle tegan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Чтобы получить самые положительные результаты от ходьбы, рекомендуется заниматься регулярно. Если вы сомневаетесь, можно сначала обратиться к врачу, чтобы узнать, какая интенсивность и время подходят именно вам.
  • Если вы только начинаете ходить пешком, достаточно 15-20 минут прогулки в день. Постепенно увеличивайте длительность прогулок и частоту до 30-40 минут, а затем до 60 минут в день.
  • Медицинские специалисты рекомендуют проходить около 4 км в день, что обычно занимает 1,5-2 часа прогулки при средней скорости. Однако, это может быть адаптировано под ваши собственные физические возможности.
  • Выбирайте места для прогулок с учётом вашего комфорта. Предпочтительнее выбирать тихие переулки, парки и улочки с небольшим движением машин. Если возможно, хорошим вариантом будет прогулка по лесу или парку, где воздух чище.
  • Постарайтесь поддерживать правильную осанку и контролировать дыхание. Ходите с прямой спиной и не забывайте делать глубокие вдохи и выдохи.

Помните, что важно слушать своё тело и адаптировать программу тренировок под свои потребности. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, важно проконсультироваться с врачом перед началом новой физической активности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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