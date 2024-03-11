Эффект йо-йо после диеты: как избежать возвращения лишних килограммов

После диеты: как сохранить достигнутый результат без эффекта йо-йо

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы или ваши знакомые, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда после успешного сброса лишних килограммов в результате диеты, они возвращались, прихватив с собой дополнительные. Этот феномен, известный как "эффект йо-йо", к сожалению, довольно распространен.

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Чтобы избежать подобных негативных последствий, следует принять несколько мер. Во-первых, стоит избегать экстремальных низкокалорийных диет, так как они могут вызвать стресс и спровоцировать повторный набор веса. Во-вторых, рекомендуется сократить потребление алкоголя, если невозможно полностью отказаться от него, прекратить курение, увеличить физическую активность и перейти на балансированное питание. Это подразумевает настройку рациона таким образом, чтобы обеспечить оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов.

И, наконец, важно минимизировать воздействие стресса, так как в таком состоянии существует риск нарушить диету и употреблять в пищу излишние сладости и углеводы в попытке "забыть" о проблемах.