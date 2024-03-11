Идеальное время для занятий спортом: советы и рекомендации от профессионалов

Ни один уважающий себя тренер или спортсмен не предоставит вам точное время для тренировки, поскольку люди, занимающиеся активно, могут быть как "совами", так и "жаворонками".
Кроме того, расписание занятий в спортзале зависит от работы, учебы, материнства и других факторов.
Тем не менее, есть общие рекомендации по времени суток.
Утро (7:00 — 9:00)
Ваш организм только что проснулся, его температура самая низкая, и метаболизм еще не активизировался. Без тщательной разминки легко получить травму. Если это не пугает вас, выбирайте кардиотренировки и йогу — лучшие варианты нагрузок для утра.
Полдень (11:00 — 13:00)
Это идеальное время для тренировок, так как организм нуждается в встряске после первой половины дня. Тренировки в обед увеличивают приток крови к мозгу и помогают оставаться в хорошей форме до конца дня. Бег, велоспорт или тренировки на тренажерах без отягощений — хорошие варианты.
День (15:00 — 17:00)
Температура тела постепенно повышается, и тренировки с отягощениями проходят гладко благодаря увеличению уровня тестостерона. Это также хорошее время для плавания и упражнений на растяжку, так как мышцы мягкие, а суставы гибкие, что уменьшает риск травм.
Вечер (19:00 — 21:00)
Вечером можно заниматься восточными единоборствами, танцами и командными видами спорта. В это время вы можете снять накопившееся напряжение, а во время отдыха мышцы будут активно расти.
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