Идеальное время для занятий спортом: советы и рекомендации от профессионалов

Как подобрать время для тренировок

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ни один уважающий себя тренер или спортсмен не предоставит вам точное время для тренировки, поскольку люди, занимающиеся активно, могут быть как "совами", так и "жаворонками".

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Кроме того, расписание занятий в спортзале зависит от работы, учебы, материнства и других факторов.

Тем не менее, есть общие рекомендации по времени суток.

Утро (7:00 — 9:00)

Ваш организм только что проснулся, его температура самая низкая, и метаболизм еще не активизировался. Без тщательной разминки легко получить травму. Если это не пугает вас, выбирайте кардиотренировки и йогу — лучшие варианты нагрузок для утра.

Полдень (11:00 — 13:00)

Это идеальное время для тренировок, так как организм нуждается в встряске после первой половины дня. Тренировки в обед увеличивают приток крови к мозгу и помогают оставаться в хорошей форме до конца дня. Бег, велоспорт или тренировки на тренажерах без отягощений — хорошие варианты.

День (15:00 — 17:00)

Температура тела постепенно повышается, и тренировки с отягощениями проходят гладко благодаря увеличению уровня тестостерона. Это также хорошее время для плавания и упражнений на растяжку, так как мышцы мягкие, а суставы гибкие, что уменьшает риск травм.

Вечер (19:00 — 21:00)

Вечером можно заниматься восточными единоборствами, танцами и командными видами спорта. В это время вы можете снять накопившееся напряжение, а во время отдыха мышцы будут активно расти.