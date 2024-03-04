Прогноз ВОЗ: рост заболеваемости раком и роль витаминов B6 и B12

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Как снизить риск рака с помощью правильного питания: рекомендации экспертов

1:28
Здоровье

По прогнозам аналитиков Всемирной организации здравоохранения, количество случаев рака на планете Земля к 2050 году может достигнуть 35 миллионов ежегодно. Специалисты по питанию высказывают рекомендации относительно продуктов, которые могут помочь снизить риск онкологических заболеваний. Согласно экспертам, для профилактики рака следует увеличить потребление продуктов, содержащих витамины B6 и B12. К примеру, в рационе рекомендуется включить говяжью печень и скумбрию. Однако стоит отметить, что мужчинам рекомендуется ограничивать прием витаминов группы B, так как употребление B12 может повысить риск развития рака легких.

Как снизить риск рака с помощью правильного питания: рекомендации экспертов
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стоит отметить, что витамин B12 преимущественно содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, субпродукты (печень и почки), морепродукты (моллюски, сардины, тунец), рыба (форель, лосось), молочные продукты (молоко, йогурт, сыр) и яйца. Кроме того, его можно найти в обогащенных хлопьях, дрожжах и растительных заменителях молока. В рацион также полезно включать жирные виды рыбы (лосось, тунец, печень трески), яичные желтки, грибы и молоко.

Эксперты предупреждают, что вредные привычки и недостаточная физическая активность (гиподинамия) часто являются причиной развития злокачественных опухолей.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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