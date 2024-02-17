Правильное измерение давления: это несколько ключевых шагов для точных результатов

Терапевт Хухрев назвал основные ошибки при измерении давления

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из распространенных ошибок среди пользователей тонометров в России является повторное измерение давления на одной руке несколько раз в течение короткого временного интервала, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев.

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"Некоторые люди считают необходимым провести три измерения давления на одной руке и взять среднее значение. Это неверное представление. При сжатии артерий на руке во время измерения все последующие результаты будут демонстрировать завышенное давление", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, давление следует измерять в одно и то же время, в спокойном состоянии, проводя измерение один раз на одной руке.

Хухрев также отметил, что необходимо подождать не менее 30 минут перед повторным измерением давления на той же руке, чтобы получить точные результаты.