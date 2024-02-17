Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хитрость для продления срока службы: использование молока для ухода за скатертью
Лера Кудрявцева высказлась о запрете на цвет помады "русский красный"
Учёные нашли простое и эффективное средство от гипертонии
В Санкт-Петербурге задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих
Серебряный медалист ЧЕ Самарин сообщил, что завершает карьеру
Овсянка станет вкуснее
Никита Кологривый исполнит роль Владимира Жириновского
Нежные котлетки с тыквой: рецепт для настоящих гурманов
Science: учёные Гарварда создали суперантибиотик против бактерий
Правильное измерение давления: это несколько ключевых шагов для точных результатов

Терапевт Хухрев назвал основные ошибки при измерении давления

0:50
Здоровье

Одним из распространенных ошибок среди пользователей тонометров в России является повторное измерение давления на одной руке несколько раз в течение короткого временного интервала, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Терапевт Хухрев назвал основные ошибки при измерении давления
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

"Некоторые люди считают необходимым провести три измерения давления на одной руке и взять среднее значение. Это неверное представление. При сжатии артерий на руке во время измерения все последующие результаты будут демонстрировать завышенное давление", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, давление следует измерять в одно и то же время, в спокойном состоянии, проводя измерение один раз на одной руке.

Хухрев также отметил, что необходимо подождать не менее 30 минут перед повторным измерением давления на той же руке, чтобы получить точные результаты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Популярное
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены

Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.

Учёный Гонейм рассекретил главную тайну пирамид Египта
Почему фикус Бенджамина теряет листья
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Последние материалы
Никита Кологривый исполнит роль Владимира Жириновского
Нежные котлетки с тыквой: рецепт для настоящих гурманов
Science: учёные Гарварда создали суперантибиотик против бактерий
С чего начать правильное питание для похудения
В ГИБДД рассказали, как избежать штрафа, если при обгоне не успел перестроиться до сплошной
Как спасти рассаду перца от тли
Названы четыре грубые ошибки при покупке подержанного авто
Сообщается о полном взятии Авдеевки российской армией
ГИБДД проводит массовые рейды по проверке на алкоголь: вот что нужно знать водителю
Невролог Пономарева рассказала, как выявить и начать лечить детскую эпилепсию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников