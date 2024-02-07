Почему на морозе болят зубы: официальное объяснение от врача-стоматолога

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Врач Новикова заявила, что зубная боль обостряется зимой из-за холодов

1:19
Здоровье

В холодное время года наблюдается рост числа случаев зубной боли, и стоматологи наконец нашли объяснение этому явлению. Врач Юлия Новикова, специалист по стоматологии-терапии, поделилась своими наблюдениями.

Врач Новикова заявила, что зубная боль обостряется зимой из-за холодов
Фото: openverse by carlfbagge is licensed under CC BY 2.0

По её мнению, основная причина обострения зубной боли зимой связана с понижением температуры и угрозой заболеваний. В таких условиях иммунитет ослабевает, что способствует развитию микроорганизмов. Это может привести к обострению хронических заболеваний. Осенью и зимой стоматологи чаще сталкиваются с обострением хронического периодонтита — заболевания, характеризующегося воспалением тканей зуба.

Пациенты жалуются на неприятные ощущения при давлении на причинный зуб и даже на серьёзные гнойные инфекции. Лечение таких случаев проводится в челюстно-лицевом отделении, но успех зависит от степени запущенности процесса. Чтобы избежать подобных проблем, стоматологи рекомендуют проходить регулярные стоматологические осмотры и рентгенографию.

Даже самый опытный специалист без применения дополнительных методов не сможет точно диагностировать патологические процессы в костной ткани пациента. Поэтому, чтобы избежать зимних проблем со зубами, следует уделять внимание своему здоровью и посещать стоматолога регулярно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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