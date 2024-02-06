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О чем говорят морщины: дело совсем не в старости!

Кардиологи предупредили, что морщины говорят не только о возрасте, но и о болезнях сердца

2:05
Здоровье

Европейская ассоциация кардиологов предупреждает, что наличие несоответствующих возрасту морщин может свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не все морщины являются признаками опасности: мимические морщины вокруг глаз считаются безвредными, в то время как поперечные складки на лбу могут быть предупреждением.

Кардиологи предупредили, что морщины говорят не только о возрасте, но и о болезнях сердца
Фото: openverse "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Прямая зависимость наблюдается: чем больше морщин, тем выше риск развития сердечных заболеваний. Несмотря на то, что кардиологи не проводят анализ морщин на лбу, они могут предполагать возможные проблемы при первом взгляде.

Морщина на ухе, известная как симптом Френка, также является индикатором ишемической болезни сердца, хотя не обладает абсолютной прогностической точностью.

Существует две теории старения кожи:

Первая утверждает, что процесс замедляется с возрастом из-за медленного обновления клеток. Вторая теория связывает старение с воздействием внешних факторов, таких как солнечные лучи, вызывающие разрушение клеток кожи. Защита от солнца с помощью закрытой одежды, головных уборов и средств с SPF может снизить вредное воздействие.

Стресс также оказывает влияние на состояние кожи, увеличивая уровень кортизола, который разрушает коллаген и эластин. Практики осознанного дыхания, медитация и психотерапия могут помочь справиться с этим.

Обезвоживание влияет на упругость кожи из-за уменьшения содержания воды в клетках. Поддержание хорошего уровня гидратации кожи можно достичь, увлажняя ее и поддерживая питьевой режим.

Недостаток сна также может привести к появлению морщин, особенно под глазами. Рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки.

Исследования показывают, что курение ускоряет процесс старения кожи, делая морщины более выраженными, особенно в области носогубных складок и вокруг губ. Даже пассивное курение оказывает вредное воздействие. Единственным способом сохранения здоровья кожи является отказ от курения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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