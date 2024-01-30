Это средство лучшее для успокоения нервов

Невролог Мацокин: зеленый чай — самое лучше средство, чтобы успокоиться

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стрессы снижают качество жизни и негативно влияют на общее здоровье. Для смягчения этих воздействий на организм существует ряд полезных напитков, подчеркивает врач-невролог Игорь Мацокин. Один из таких напитков, который, как считает специалист, способствует улучшению состояния нервной системы — зеленый чай.

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Также положительное воздействие оказывают белый чай, чай с зверобоем и цикорий. Врач подчеркивает, что чай обогащен различными биологически активными веществами, такими как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты и витамины группы В, а также содержит железо и магний.

Врач подчеркивает, что зеленый и белый чай способствуют улучшению самочувствия, делая человека более активным в течение дня. Однако, по его мнению, следует избегать чрезмерного потребления кофе, вместо которого предпочтительнее употреблять цикорий. Последний, как отмечает врач, способен поднять настроение и расслабить нервную систему, не вызывая ускоренного сердцебиения.

Также для благоприятного воздействия на нервную систему рекомендуются травяные чаи с зверобоем. Они обладают мягким антидепрессивным и тонизирующим эффектом, способствуя снижению тревоги и страха, а также снимают эмоциональное напряжение.