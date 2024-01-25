Лысая башка: главные причины облысения

Парикмахер Меррик-Тирлуэй назвал главные причины облысения: гормоны, недостаток витаминов

Парикмахер по имени Джек Меррик-Тирлуэй высказал мнение относительно основных причин облысения и поделился советами по его предотвращению.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению специалиста, данная проблема может возникнуть из-за нарушения гормонального баланса в период беременности или менопаузы. Кроме того, к облысению могут способствовать постоянные стрессы, употребление определенных препаратов и чрезмерное напряжение при укладке.

Для замедления процесса выпадения волос рекомендуется есть продукты, содержащие биотин, коллаген, аминокислоты и витамин B3. Также важно не чаще чем два-три раза в неделю мыть волосы, как отмечает Меррик-Тирлуэй.

Парикмахер также советует избегать излишнего расчесывания и не использовать горячие инструменты для укладки волос.