Лысая башка: главные причины облысения

Парикмахер по имени Джек Меррик-Тирлуэй высказал мнение относительно основных причин облысения и поделился советами по его предотвращению.
Фото: Нейросеть Шедеврум
По мнению специалиста, данная проблема может возникнуть из-за нарушения гормонального баланса в период беременности или менопаузы. Кроме того, к облысению могут способствовать постоянные стрессы, употребление определенных препаратов и чрезмерное напряжение при укладке.
Для замедления процесса выпадения волос рекомендуется есть продукты, содержащие биотин, коллаген, аминокислоты и витамин B3. Также важно не чаще чем два-три раза в неделю мыть волосы, как отмечает Меррик-Тирлуэй.
Парикмахер также советует избегать излишнего расчесывания и не использовать горячие инструменты для укладки волос.
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