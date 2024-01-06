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Россиянам назвали ТОП-3 продукта от морщин

2:05
Здоровье

Защитите вашу кожу от вредного воздействия, придавая ей гладкость и здоровье, добавив эти продукты в свой рацион.

Россиянам назвали ТОП-3 продукта от морщин
Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Авокадо

Исследования свидетельствуют о том, что авокадо способствует регулированию веса и благотворно воздействует на состояние кожи. Лютеин и зеаксантин, входящие в состав этого продукта, защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. В сочетании с полиненасыщенными жирными кислотами это поддерживает упругость кожи.

Некоторые исследователи также полагают, что авокадо обладает свойствами по стимуляции заживления. Калий, натрий, магний, а также витамины С, Е, К1, Б6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин, холин - все эти полезные вещества в авокадо оказывают благоприятное воздействие не только на внешний вид, но и на общее состояние организма.

Красная рыба

С возрастом барьерная функция клеток кожи снижается, и поверхность лица теряет влагу. Это отражается на способности кожи к восстановлению. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, содержащиеся в красной рыбе, укрепляют клеточную мембрану эпителия, что помогает удерживать влагу. Кожа становится более упругой, и морщины становятся менее заметными. Кроме того, омега-3 и омега-6 снижают воздействие ультрафиолетовых лучей, способствуя улучшению внешнего вида кожи.

Помидоры

Томаты не только отличный компонент летнего салата. В них содержится витамин С, который играет важную роль в синтезе коллагена, отвечающего за упругость кожи. Некоторые исследования также показывают, что этот витамин способен смягчить негативное воздействие ультрафиолетового излучения. Каротиноидный пигмент ликопин, придающий помидорам красный цвет, также содействует защите от УФ-лучей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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