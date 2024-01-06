Врач Павлова о правилах прогулки в сильный мороз: лучше просто пройтись

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, о чём нужно помнить, если вы решили прогуляться в сильный мороз.

Фото: Openverse by Андрей Груздев is licensed under CC BY 3.0

Если на улице действительно аномально низкая температура, от прогулки лучше вообще воздержаться, считает Павлова.

Если же на улицу выйти всё равно придётся. нужно обязательно одеться по погоде по принципу многослойности. Например, лучше надеть не один свитер. а сразу два. При этом нужно следить, чтобы одежда не была в обтяжку, а между её слоями оставалась воздушная прослойка.

Павлова подчеркнула, что курить или пить спиртное нельзя ни перед выходом на мороз, ни после прогулки. По возвращении желательно выпить горячего чая, но не алкоголя.

При этом спортом в очень холодную погоду лучше не заниматься, считает врач.

"Забудьте про интенсивную физическую активность, так как это увеличивает потребность в кислороде, и вам придется глотать холодный воздух. Лучше просто пройтись", — написала Павлова в своём Telegram-канале.

На морозе лучше не задерживаться надолго, уверена врач. 20 минут для прогулке при сильном минусе вполне достаточно, добавила она.