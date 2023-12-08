МЧС назвал необходимые меры по защите от обморожения в зимние холода

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

На этой неделе в Прикамье наступили морозы в пределах 30 градусов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Сотрудники ГУ МЧС России по региону решили напомнить жителям Пермского края о правилах профилактики и мерах безопасности в условиях холодной погоды, чтобы избежать переохлаждения или обморожения, сообщает properm.ru.

Одевайтесь с учетом погоды, носите теплую, свободную и многослойную одежду.

Обязательно используйте теплые стельки и шерстяные носки.

Избегайте употребления алкоголя и психоактивных веществ, так как их потребление создает иллюзию тепла и может привести к переохлаждению.

Прежде чем выпустить ребенка на прогулку, родителям следует помнить, что каждые 15-20 минут необходимо возвращаться в тепло и разогреваться.

Обязательно защищайте уши и лицо, так как кожа на этих участках наиболее чувствительна к холоду. Надевайте шапку так, чтобы она плотно закрывала лоб, и используйте шарф для закрытия лица, оставляя открытыми только глаза. Дышите через нос, чтобы избежать простуды.

В настоящее время в Лысьвенском округе температура опустилась до -42°, а в Кунгурском округе зафиксировано -40°. По Пермскому краю зарегистрированы температуры в пределах -30°, как сообщили в МЧС Прикамья.