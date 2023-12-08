МЧС назвал необходимые меры по защите от обморожения в зимние холода

На этой неделе в Прикамье наступили морозы в пределах 30 градусов.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Сотрудники ГУ МЧС России по региону решили напомнить жителям Пермского края о правилах профилактики и мерах безопасности в условиях холодной погоды, чтобы избежать переохлаждения или обморожения, сообщает properm.ru.
Одевайтесь с учетом погоды, носите теплую, свободную и многослойную одежду.
Обязательно используйте теплые стельки и шерстяные носки.
Избегайте употребления алкоголя и психоактивных веществ, так как их потребление создает иллюзию тепла и может привести к переохлаждению.
Прежде чем выпустить ребенка на прогулку, родителям следует помнить, что каждые 15-20 минут необходимо возвращаться в тепло и разогреваться.
Обязательно защищайте уши и лицо, так как кожа на этих участках наиболее чувствительна к холоду. Надевайте шапку так, чтобы она плотно закрывала лоб, и используйте шарф для закрытия лица, оставляя открытыми только глаза. Дышите через нос, чтобы избежать простуды.
В настоящее время в Лысьвенском округе температура опустилась до -42°, а в Кунгурском округе зафиксировано -40°. По Пермскому краю зарегистрированы температуры в пределах -30°, как сообщили в МЧС Прикамья.
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