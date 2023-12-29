Правительство разрешило производство российских аналогов "Оземпика"

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правительство РФ разрешило производство российских аналогов "Оземпика" без согласия создателей оригинального препарата, пишут в четверг РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина.

Фото: Picture alliance / photothek by Florian Gaertner

В соответствии с ним до 31 декабря 2024 года две российские компании могут выпускать препараты с семаглутидом, изобретённым датским фармгигантом Novo Nordisk, без его разрешения и несмотря на патентную защиту.

"Мы видим большой неудовлетворённый спрос и готовы выпустить до 300 тысяч упаковок уже до конца года", — сообщил гендиректор "Герофарма" Пётр Родионов. "Препарат введён нами в гражданский оборот, отгружено более 120 тысяч упаковок", — отчитались в пресс-службе "Промомеда".

В ноябре 2022 года Novo Nordisk предупредил о прекращении поставок "Оземпика" в Россию. Отечественные производители обращались к нему за лицензией, но ответа не получили.

Антидиабетический препарат с синтетическим аналогом гормона, регулирующего чувство голода, массово применяется для похудения. Продажи "Оземпика" сделали создавшую его компанию самой дорогой в Европе, а её главу Ларса Йоргенсена — "Человеком года".