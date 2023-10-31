Диетолог о совете Садальского Уткину худеть с помощью "Оземпика": препарат может принести пользу

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Станислав Садальский заявил, что похудел на 24 кг с помощью "Оземпика" и посоветовал это средство спортивному комментатору Василию Уткину. Диетолог Дарья Русакова в беседе с Pravda. Ru оценила такой способ борьбы с лишним весом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что "Оземпик" в настоящее время не продается легально в России, и его невозможно приобрести в аптеке.

"Этот препарат всё-таки создан изначально для лечения сахарного диабета. Действительно есть у него такой побочный эффект как снижение массы тела за счет того, что пища дольше задерживается в желудке, соответственно, дольше чувство насыщения", — расказала эксперт.

Она подчеркнула, что любое лекарственное средство имеет свои показания и противопоказания, а также побочные эффекты.

"Но если препарат назначен грамотно, и человек имеет и диабет, и сопутствующее ожирение, то в данном случае этот препарат может принести пользу. Если сахарного диабета нет, есть только лишний вес и ожирение, то, конечно, в таком случае я бы препарат не рекомендовала использовать", — отметила специалист.

Диетолог объяснила, что после прекращения инъекциями "Оземпика", человек снова рискует набрать вес. Она предостерегла от самолечения.

"Препарат дорогостоящий, то есть цена доходит до, не знаю, одной дозы препарата до 18-20 тысяч, и люди считают, что раз дорогой, то, значит, он безопасный и всем поможет. Но, к сожалению, препарат не всем подходит, и нужны чёткие показания для его назначения", — рассказала Русакова.

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