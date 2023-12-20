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FT признала человеком года главу производителя Оземпика

1:31
Здоровье » Здоровье и профилактика

Человеком 2023 года по версии Financial Times стал Ларс Йоргенсен, президент датской фармацевтической компании Novo Nordisk, разработавшей Оземпик.

FT признала человеком года главу производителя Оземпика
Фото: Picture alliance / photothek by Florian Gaertner

"Йоргенсен — пионер частных инноваций, которые могут оказать основательное влияние не только на здравоохранение, но и на общество, государственное финансирование и на наши отношения с едой", — объясняет газета.

Оземпик — препарат для лечения диабета второго типа. Его действующее вещество семаглутид — аналог гормона, регулирующего выработку инсулина. Замедляя пищеварение, он продлевает ощущение сытости. Благодаря такому побочному эффекту этот медикамент массово применяется для снижения веса. Воодушевившись сокрушительным успехом лекарства, Novo Nordisk выпустила его аналог Wegovy, зарегистрированный именно как средство для похудения.

Аналитики банка Barclays прогнозируют продажи Ozempic в наступающем году на 16,5 миллиарда долларов, а Wegovy — на 7,3 миллиарда. Благодаря этим двум "хитам" в своём ассортименте Novo Nordisk стала самой дорогой компанией в Европе.

FT хвалит Йоргенсена за начавшее меняться отношение общества к лишнему весу: постепенно приходит "понимание, что ожирение — именно заболевание, которое можно лечить с помощью лекарств, а не личный недостаток".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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