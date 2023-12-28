Диетолог Белюга рассказала, как не переесть за новогодним столом

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Желание попробовать всё самое вкусное на новогоднем столе, причём в большом количестве, может привести к неприятным последствиям в виде лишних килограммов, тяжести в желудке и отёков. На это обратила внимание диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга.

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Прежде всего, не нужно морить себя голодом в течение 31 декабря, чтобы потом жадно не набрасываться на еду.

"Чтобы в новогоднюю ночь не обнаружить себя возле опустошенного тазика оливье и сожалеть о содеянном, в первую очередь не нужно голодать в течение дня. Очень многие в предпраздничной суете забывают полноценно позавтракать и пообедать, садясь за стол с пустым желудком и голодными глазами", — сказала Белюга.

Чтобы не мучиться от набитого живота, новогоднее меню стоит подкорректировать, пишет Газета.Ru.

Диетолог считает, что нет смысла совсем отказываться от любимых блюд, однако и пускаться во все тяжкие, заедая свиные отбивные майонезными салатами, тоже не стоит. Чтобы такого не произошло, меню лучше продумать заранее, комбинируя классические новогодние блюда с более лёгкими. Будет неплохо, если "Оливье" на новогоднем столе будет соседствовать с зелёным салатом, считает врач.

В новогодних салатах вместо майонеза стоит использовать более лёгкие заправки, бутерброды можно заменить мясными деликатесами или морепродуктами, а вместо привычных калорийных десертов подать ПП-сладости с минимальным количеством муки и сахара, добавила диетолог.