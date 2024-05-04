"Ингосстрах" сохраняет репутацию лидера страхового рынка

"Ингосстрах" получил высокую оценку жюри премии "Лучший ОЦО-2023"
Ежегодная премия "Лучший ОЦО-2023" прошла в 25-й раз, в которой участвовал Операционный центр "Ингосстраха" в Краснодаре.
Цель премии — выявление высоких показателей работы и достижений среди Операционных центров страны и стран СНГ. Организаторы определяют лучшие проекты по эффективным изменениям бизнес-процессов, повышая качественный уровень процессов и принося компаниям экономическую выгоду.
Операционный центр "Ингосстраха" получил высокую оценку жюри в двух номинациях: "ОЦО — двигатель изменений" и "Эффективный ЭДО".
Центр стал площадкой для инноваций и обмена лучшими практиками, и команда разделяет ценность компании "развиваться быстро" и культуру непрерывных улучшений производственной системы.
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