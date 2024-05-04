"Ингосстрах" сохраняет репутацию лидера страхового рынка

"Ингосстрах" снова в лидерах рейтингов

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"Ингосстрах" получил высокую оценку жюри премии "Лучший ОЦО-2023"

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ежегодная премия "Лучший ОЦО-2023" прошла в 25-й раз, в которой участвовал Операционный центр "Ингосстраха" в Краснодаре.

Цель премии — выявление высоких показателей работы и достижений среди Операционных центров страны и стран СНГ. Организаторы определяют лучшие проекты по эффективным изменениям бизнес-процессов, повышая качественный уровень процессов и принося компаниям экономическую выгоду.

Операционный центр "Ингосстраха" получил высокую оценку жюри в двух номинациях: "ОЦО — двигатель изменений" и "Эффективный ЭДО".

Центр стал площадкой для инноваций и обмена лучшими практиками, и команда разделяет ценность компании "развиваться быстро" и культуру непрерывных улучшений производственной системы.