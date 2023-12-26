Диетолог Мещерякова нашла способы не растолстеть во время новогодних каникул

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы сохранить форму и не навредить своему здоровью в Новый год, следует придерживаться рекомендаций диетолога Татьяны Мещеряковой. В своем комментарии для "Известий" она предложила иные способы уменьшить потребление сладкого.

Фото: by Adam Baker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В первую очередь, Мещерякова советует не превышать установленную дневную норму сахара в новогодние каникулы. Так, по ее мнению, детям следует употреблять не более 15 граммов сахара, взрослым — не более 50 граммов.

"Это эквивалентно не более чем 100 граммам торта или 300-400 миллилитрам яблочного сока", — пояснила эксперт.

Разнообразие в рационе и замена вредных газированных напитков на более полезные варианты (морсы и чаи без сахара) также помогут избежать излишнего потребления сладкого, добавила доктор. Кроме того, Мещерякова рекомендует активно проводить праздничные дни: больше гулять, меньше сидеть перед телевизором и ограничивать время, проведенное за праздничным столом.