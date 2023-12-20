Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Ленобласти вызвала скорую помощь своей собаке, сказав, что это для ребёнка
Как часто надо играть с собственной кошкой?
ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4
JGR Planets: Американские ученые нашли на Марсе следы геологической активности
Эти картофельные шарики станут хитом новогоднего стола
Комнатные растения нельзя поливать по этому принципу: многие цветоводы допускают ошибку
Нет ничего проще: сытные пирожки на завтрак или ужин всего из трёх ингредиентов
Жители Нижневартовска жалуются на пропажу яиц с полок магазинов
Отар Кушанашвили расплакался из-за больного Леонида Агутина

University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику

0:58
Здоровье

При пробуждении по будильнику повышается риск развития гипертонии, а следовательно, инсульта и инфаркта. К такому выводу пришёл американский исследователь-докторант Ким Ёнсу из школы сестринского дела при университете Вирджинии.

University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику
Фото: openverse by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Как пишет University of Virginia, у принимающих участие в эксперименте измеряли артериальное давление по утрам, когда они просыпались самостоятельно и по сигналу будильника, после пяти часового сна.

У тех, кто просыпался по будильнику, давление повышалось резко, скачками, что теоретически может стать причиной инфаркта или инсульта. У тех же, кто просыпался сам, давление почти не повышалось.

Резкое повышение давления ведёт к сужению кровеносных сосудов и росту нагрузки на сердце. Недосып также отрицательно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, создавая условия для развития гипертонии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
В Ростовской области закрыли отель после отказа заселять бойцов СВО
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Пышный хворост: яйцо, стакан кефира — у вас будет целая гора вкусного десерта к чаю
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Какая уже из Азий или Америк поможет Украине? Дмитрий Плотников Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву Алексей Гончаров ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Сбежавший из России Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах
В Китае рассказали, почему была поднята в воздух авиация после пресс-конференции Путина
В Китае рассказали, почему была поднята в воздух авиация после пресс-конференции Путина
Последние материалы
JGR Planets: Американские ученые нашли на Марсе следы геологической активности
Нет ничего проще: сытные пирожки на завтрак или ужин всего из трёх ингредиентов
Комнатные растения нельзя поливать по этому принципу: многие цветоводы допускают ошибку
Эти картофельные шарики станут хитом новогоднего стола
Жители Нижневартовска жалуются на пропажу яиц с полок магазинов
Отар Кушанашвили расплакался из-за больного Леонида Агутина
Владимирский суд отклонил обвинение обратившейся к Путину нижегородки в клевете
Салат "Сельдь под шубой" обойдётся россиянам в два раза дешевле "Оливье"
В Якутии нашли останки неизвестных древних животных
Собаки и блохи: зимняя эпопея
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников