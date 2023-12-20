University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При пробуждении по будильнику повышается риск развития гипертонии, а следовательно, инсульта и инфаркта. К такому выводу пришёл американский исследователь-докторант Ким Ёнсу из школы сестринского дела при университете Вирджинии.

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Как пишет University of Virginia, у принимающих участие в эксперименте измеряли артериальное давление по утрам, когда они просыпались самостоятельно и по сигналу будильника, после пяти часового сна.

У тех, кто просыпался по будильнику, давление повышалось резко, скачками, что теоретически может стать причиной инфаркта или инсульта. У тех же, кто просыпался сам, давление почти не повышалось.

Резкое повышение давления ведёт к сужению кровеносных сосудов и росту нагрузки на сердце. Недосып также отрицательно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, создавая условия для развития гипертонии.