При пробуждении по будильнику повышается риск развития гипертонии, а следовательно, инсульта и инфаркта. К такому выводу пришёл американский исследователь-докторант Ким Ёнсу из школы сестринского дела при университете Вирджинии.
Как пишет University of Virginia, у принимающих участие в эксперименте измеряли артериальное давление по утрам, когда они просыпались самостоятельно и по сигналу будильника, после пяти часового сна.
У тех, кто просыпался по будильнику, давление повышалось резко, скачками, что теоретически может стать причиной инфаркта или инсульта. У тех же, кто просыпался сам, давление почти не повышалось.
Резкое повышение давления ведёт к сужению кровеносных сосудов и росту нагрузки на сердце. Недосып также отрицательно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, создавая условия для развития гипертонии.
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