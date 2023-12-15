Ученые рассчитали формулу соли, которая снижает давление

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из университета Каэтано Эредиа в Перу провели исследования по новому типу пищевой соли, который считается более безопасным для здоровья. Новая формула составляется из 75% хлорида натрия и 25% хлорида калия, проявивших способность снижать артериальное давление.

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Этот инновационный вид соли был разработан в 2015 году при поддержке национального института сердца, легких и крови в США и основан на соотношении трех частей хлорида натрия и одной части хлорида калия. Поскольку калий, присутствующий в нескольких заменителях соли, а также естественным образом присутствующий во многих фруктах и овощах, оказывает расслабляющий эффект на артериальные стенки и способен снижать артериальное давление, новая соль представляет собой более здоровую альтернативу обычной соли, состоящей в основном из хлорида натрия.

Исследователи из Перу провели испытания новой соли на 2376 добровольцах. В начале эксперимента лишь часть участников использовала соль с новым составом, но со временем все участники перешли на нее, отказавшись от традиционного продукта с чистым хлоридом натрия. В течение 3,5 лет наблюдений установлено, что участники вдвое реже сталкиваются с гипертонией, и среднее кровяное давление значительно снизилось, сообщает neprosto.

У людей в возрасте 60 лет и старше, у которых изначально было высокое давление, отмечено снижение его на 2,17 мм ртутного столба. Это сокращение риска инсульта составило приблизительно 10%, а для сердечно-сосудистых заболеваний — 7%.

Исследователи подчеркнули, что новая формула соли оказалась эффективным средством в борьбе с заболеваниями сердца и сосудов. Этот инновационный вид соли способен поддерживать баланс потребления калия и натрия, и ученые выражают надежду, что в будущем врачи смогут рекомендовать его для поддержания здоровья сердца.