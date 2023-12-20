Густая кровь и блуждающий тромб: врач Кореневич назвала ошибку, вызывающую раннюю смерть

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сочетание замедления кровотока, сгущения крови и повреждения стенки сосуда приводит к возникновению любого тромбоза — состояния, являющегося достаточно опасным. Также существует такое понятие, как "блуждающий тромб". Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что представляет собой это состояние.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Как объясняет врач на своём канале в "Дзене", так называемый "блуждающий" или флотирующий тромб глубоких вен нижних конечностей предупреждает о том, что одна его часть прикреплена к стенке сосуда, а другая свободно "плавает" в его просвете. Это опасно по той причине, что тромб может оторваться и с кровотоком попасть в лёгочную артерию.

Состояние может быть вызвано варикозным расширением вен, длительным нахождением в неподвижном положении, обезвоживанием, курением, хроническими заболеваниями и избыточным весом. Также стресс является важным фактором, который приводит к воспалению в сосудах и сгущению крови, но зачастую его недооценивают и не принимают меры по его снижению, отмечает кардиолог.

Основная ошибка заключается в игнорировании стрессов. Важно вовремя избавляться от них (например, с помощью современных психотехник, которые позволяют это делать легко и быстро), добавляет специалист.

Чем опасен нелеченный тромбоз?