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Кардиолог Кореневич нашла связь между сахаром и запечатыванием сосудов

1:54
Здоровье

Медики поделились информацией о том, какие ежедневные ошибки могут повышать риск развития инсульта и инфаркта, а также наносить вред кровеносным сосудам. И всё же, несмотря на это знание, люди продолжают подвергать свое здоровье опасности.

Кардиолог Кореневич нашла связь между сахаром и запечатыванием сосудов
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Одной из причин развития инсульта, по мнению кардиолога и кандидата медицинских наук Анны Кореневич, являются неправильное питание и недостаток физической активности.

"Давно замечено, что люди, которые мало двигаются, предпочитают лежать на диване, имеют гораздо более высокий риск инсульта", — отметила врач.

Более того, неправильное и несбалансированное питание, а также обжорство являются факторами, повышающими риски развития опасных заболеваний. В результате люди мы сталкиваются с проблемой лишнего веса и забитых атеросклеротическими бляшками сосудов. В группе риска также находятся люди, злоупотребляющие алкоголем, и курящие.

Эти факты многим известны. Однако остаётся вопрос, почему люди не принимают на себя ответственность и продолжают подвергать себя риску. Согласно мнению кардиолога, главная причина заключается в стрессе.

"Со стрессом можно и нужно работать. В результате человеку не нужно будет больше расслабляться с помощью алкоголя", — подчеркнула специалист.

Стресс также имеет особенность — его можно переживать годами, не замечая негативных последствий. Однако рано или поздно эти последствия становятся очевидными.

Относительно питания врач рекомендует избегать не только жирных продуктов и сала, но и продуктов, содержащих сахар (сладостей, изделий из белой муки, быстрых каш, белого риса и прочего), а также ограничивать потребление продуктов с высоким гликемическим индексом.

Причины атеросклероза
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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