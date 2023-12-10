Медики поделились информацией о том, какие ежедневные ошибки могут повышать риск развития инсульта и инфаркта, а также наносить вред кровеносным сосудам. И всё же, несмотря на это знание, люди продолжают подвергать свое здоровье опасности.
Одной из причин развития инсульта, по мнению кардиолога и кандидата медицинских наук Анны Кореневич, являются неправильное питание и недостаток физической активности.
"Давно замечено, что люди, которые мало двигаются, предпочитают лежать на диване, имеют гораздо более высокий риск инсульта", — отметила врач.
Более того, неправильное и несбалансированное питание, а также обжорство являются факторами, повышающими риски развития опасных заболеваний. В результате люди мы сталкиваются с проблемой лишнего веса и забитых атеросклеротическими бляшками сосудов. В группе риска также находятся люди, злоупотребляющие алкоголем, и курящие.
Эти факты многим известны. Однако остаётся вопрос, почему люди не принимают на себя ответственность и продолжают подвергать себя риску. Согласно мнению кардиолога, главная причина заключается в стрессе.
"Со стрессом можно и нужно работать. В результате человеку не нужно будет больше расслабляться с помощью алкоголя", — подчеркнула специалист.
Стресс также имеет особенность — его можно переживать годами, не замечая негативных последствий. Однако рано или поздно эти последствия становятся очевидными.
Относительно питания врач рекомендует избегать не только жирных продуктов и сала, но и продуктов, содержащих сахар (сладостей, изделий из белой муки, быстрых каш, белого риса и прочего), а также ограничивать потребление продуктов с высоким гликемическим индексом.
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