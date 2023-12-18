Попова объяснила вспышку микоплазменной пневмонии в России

Вспышка микоплазменной пневмонии в России носит сугубо сезонный характер, заверила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник.

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По её словам, с сентября-октября начался рост заболеваемости ОРВИ, в том числе и микоплазменной инфекцией. Были приняты положенные в таких случаях меры, включая ограничительные. "Был усилен контроль, были проведены все мероприятия, и случаев вспышек микоплазменной пневмонии стало меньше", — доложила Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Такие ситуации повторяются из года в год, и в нынешнем ничего экстраординарного не случилось.

Заболеваемость микоплазмой всегда растёт в осеннее-зимний период — в основном "в детских садах и школах, когда холодно, и с очень высокой скученностью детей, плохой проветриваемостью", объяснила главный санитарный врач.

В отличие от других пневмоний, для микоплазменной не характерно острое начало — она манифестирует с недомогания и покашливания, рассказала Попова.

Она добавила, что в случае подозрения на пневмонию врачи, скорее всего, предложат госпитализацию. "У нас немного поменялась тактика лечения, и большую часть всех диагнозов "пневмония" врачи стараются лечить в стационарах. Коек более чем достаточно", — заключила глава Роспотребнадзора.