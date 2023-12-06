По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, основными признаками микоплазменной инфекции являются повышение температуры, кашель и затрудненное дыхание. Однако специалист отмечает, что инфекция может проявляться совершенно по-разному у разных людей.
У некоторых она проявляется как лёгкое заболевание верхних дыхательных путей, а у других развивается пневмония с серьёзным течением. Другими симптомами инфекции могут быть заложенность носа, боль в горле и общая интоксикация, сообщил врач в беседе с РИА Новости.
Вознесенский подчёркивает, что определить наличие микоплазменной инфекции без проведения лабораторных исследований крайне сложно.
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