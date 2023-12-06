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Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция проявляется через заложенность носа, боль в горле и интоксикацию

0:57
Здоровье

По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, основными признаками микоплазменной инфекции являются повышение температуры, кашель и затрудненное дыхание. Однако специалист отмечает, что инфекция может проявляться совершенно по-разному у разных людей.

Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция проявляется через заложенность носа, боль в горле и интоксикацию
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

У некоторых она проявляется как лёгкое заболевание верхних дыхательных путей, а у других развивается пневмония с серьёзным течением. Другими симптомами инфекции могут быть заложенность носа, боль в горле и общая интоксикация, сообщил врач в беседе с РИА Новости.

Вознесенский подчёркивает, что определить наличие микоплазменной инфекции без проведения лабораторных исследований крайне сложно.

Ранее сообщалось, что врач Лебедева нашла связь между розмарином, красным перцем и гвоздикой с болезнями ЖКТ.

 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Отоларинголог, гирудотерапевт
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