Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция проявляется через заложенность носа, боль в горле и интоксикацию

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, основными признаками микоплазменной инфекции являются повышение температуры, кашель и затрудненное дыхание. Однако специалист отмечает, что инфекция может проявляться совершенно по-разному у разных людей.

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У некоторых она проявляется как лёгкое заболевание верхних дыхательных путей, а у других развивается пневмония с серьёзным течением. Другими симптомами инфекции могут быть заложенность носа, боль в горле и общая интоксикация, сообщил врач в беседе с РИА Новости.

Вознесенский подчёркивает, что определить наличие микоплазменной инфекции без проведения лабораторных исследований крайне сложно.

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