Врач Лебедева нашла связь между розмарином, красным перцем и гвоздикой с болезнями ЖКТ

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева предупреждает, что три популярные специи могут нанести вред органам пищеварения и почкам. Она опубликовала их список в своём Telegram-канале.

Фото: Openverse by Glassholic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Прежде всего, медик обратила внимание на опасность розмарина. Врач пояснила, что он может негативно сказаться на функции почек и является противопоказанным для беременных. Розмарин имеет мочегонный эффект и усиливает сокращения матки. Кроме того, этот вид специй вреден для людей, страдающих от повышенного давления и язвы желудка.

Кроме этого, Лебедева указывает на осторожность при употреблении красного перца. Он противопоказан при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и может повышать артериальное давление. Красный перец также может стимулировать выработку гормона голода грелина, что может привести к перееданию и набору лишнего веса.

Наконец, врач предупреждает об опасностях употребления гвоздики. Она также не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при наличии язвы. В больших количествах гвоздика может вызывать сонливость и апатию.

Польза розмарина для здоровья