Эндокринолог Шамсият Ашурбекова объяснила, как проявляется недостаток мелатонина, который называют "гормоном сна".
Эксперт рассказала, что нехватка мелатонина проявляется в виде чрезмерной бодрости перед сном и сонливости в период доброствования. О дефиците мелатонина может свидетельствовать также тревожность, бессоница, раздражительность.
Ранее врач-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что гаджеты подавляют выработку мелатонина.
"Такие жалобы действительно можно нивелировать простыми действиями, способствующими выработке мелатонина, или назначением препаратов мелатонина", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
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