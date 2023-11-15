Врач-сомнолог рассказала, что свечение от экрана телефона подавляет выработку гормона мелатонина

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко в беседе с Pravda.Ru объяснила, как вернуться в нормальный режим сна и бодростовования, если день и ночь переставлены местами.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Медик объяснила, что выстраивание режима чаще всего начинается с утра. Она советует зафиксировать время пробуждения, а потом стараться дотягивать до вечернего сна.

"Можно не раньше просыпаться, а всё позже и позже ложиться, то есть крутить сутки вперёд. Но чаще это именно время пробуждения", — порекомендовала эксперт.

Сомнолог отметила, что мешает номальному режиму чаще всего смартфон.

"Само свечение от экрана телефона, компьютера, планшета подавляет выработку гормона мелатонина ночи и не способствует засыпанию", — объяснила врач.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, как научиться быстрее засыпать.

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