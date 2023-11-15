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Врач-сомнолог рассказала, что свечение от экрана телефона подавляет выработку гормона мелатонина

0:57
Здоровье

Врач, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко в беседе с Pravda.Ru  объяснила, как вернуться в нормальный режим сна и бодростовования, если день и ночь переставлены местами.

Врач-сомнолог рассказала, что свечение от экрана телефона подавляет выработку гормона мелатонина
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Медик объяснила, что выстраивание режима чаще всего начинается с утра. Она советует зафиксировать время пробуждения, а потом стараться дотягивать до вечернего сна.

"Можно не раньше просыпаться, а всё позже и позже ложиться, то есть крутить сутки вперёд. Но чаще это именно время пробуждения", — порекомендовала эксперт.

Сомнолог отметила, что мешает номальному режиму чаще всего смартфон.

"Само свечение от экрана телефона, компьютера, планшета подавляет выработку гормона мелатонина ночи и не способствует засыпанию", — объяснила врач.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, как научиться быстрее засыпать.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков (боли суставов), заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак
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