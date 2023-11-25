Эксперты назвали шесть напитков, снижающих уровень холестерина

Холестерин представляет собой жирное вещество, выполняющее ключевые функции в различных физиологических процессах. Повышенный уровень вредного холестерина может спровоцировать развитие сердечных заболеваний из-за образования холестериновых бляшек, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Последствия могут быть серьезными, вплоть до инфаркта и инсульта.
Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0
Естественное снижение уровня холестерина является важным аспектом заботы о здоровье сердца. Для этого рекомендуется включать в рацион продукты, богатые клетчаткой (фрукты, овощи, цельные злаки). Также важны полезные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле. При этом следует ограничить потребление насыщенных и трансжиров. Физическая активность также благотворно воздействует на сердце и способствует повышению уровня "хорошего" холестерина.
Ученые выделили шесть напитков, способствующих снижению холестерина, согласно информации из издания Times of India:
Вода с имбирем и лимонным соком. Употребление такой смеси натощак помогает контролировать уровень холестерина благодаря антиоксидантам и противовоспалительным свойствам.
Молоко с куркумой. Питательный напиток, выпитый натощак утром, стабилизирует уровень холестерина на протяжении дня.
Медово-чесночная вода. Добавление 3 зубчиков чеснока и 1 ложки меда в воду создает напиток, который также рекомендуется употреблять натощак.
Сок амлы, богатый витамином C и антиоксидантами, приносит огромную пользу для сердечной мышцы.
Томатный сок. Содержащаяся в нем клетчатка, ниацин и ликопин помогают снизить уровень вредного холестерина.
Зеленый чай. Этот напиток, обогащенный антиоксидантами и катехинами, способствует уменьшению уровня вредного холестерина и поддерживает нормальный вес.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ