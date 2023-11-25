Эксперты назвали шесть напитков, снижающих уровень холестерина

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин представляет собой жирное вещество, выполняющее ключевые функции в различных физиологических процессах. Повышенный уровень вредного холестерина может спровоцировать развитие сердечных заболеваний из-за образования холестериновых бляшек, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Последствия могут быть серьезными, вплоть до инфаркта и инсульта.

Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0

Естественное снижение уровня холестерина является важным аспектом заботы о здоровье сердца. Для этого рекомендуется включать в рацион продукты, богатые клетчаткой (фрукты, овощи, цельные злаки). Также важны полезные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле. При этом следует ограничить потребление насыщенных и трансжиров. Физическая активность также благотворно воздействует на сердце и способствует повышению уровня "хорошего" холестерина.

Ученые выделили шесть напитков, способствующих снижению холестерина, согласно информации из издания Times of India:

Вода с имбирем и лимонным соком . Употребление такой смеси натощак помогает контролировать уровень холестерина благодаря антиоксидантам и противовоспалительным свойствам.

. Употребление такой смеси натощак помогает контролировать уровень холестерина благодаря антиоксидантам и противовоспалительным свойствам. Молоко с куркумой . Питательный напиток, выпитый натощак утром, стабилизирует уровень холестерина на протяжении дня.

. Питательный напиток, выпитый натощак утром, стабилизирует уровень холестерина на протяжении дня. Медово-чесночная вода . Добавление 3 зубчиков чеснока и 1 ложки меда в воду создает напиток, который также рекомендуется употреблять натощак.

. Добавление 3 зубчиков чеснока и 1 ложки меда в воду создает напиток, который также рекомендуется употреблять натощак. Сок амлы , богатый витамином C и антиоксидантами, приносит огромную пользу для сердечной мышцы.

, богатый витамином C и антиоксидантами, приносит огромную пользу для сердечной мышцы. Томатный сок . Содержащаяся в нем клетчатка, ниацин и ликопин помогают снизить уровень вредного холестерина.

. Содержащаяся в нем клетчатка, ниацин и ликопин помогают снизить уровень вредного холестерина. Зеленый чай. Этот напиток, обогащенный антиоксидантами и катехинами, способствует уменьшению уровня вредного холестерина и поддерживает нормальный вес.