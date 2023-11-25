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Эксперты назвали шесть напитков, снижающих уровень холестерина

2:05
Здоровье

Холестерин представляет собой жирное вещество, выполняющее ключевые функции в различных физиологических процессах. Повышенный уровень вредного холестерина может спровоцировать развитие сердечных заболеваний из-за образования холестериновых бляшек, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Последствия могут быть серьезными, вплоть до инфаркта и инсульта.

Эксперты назвали шесть напитков, снижающих уровень холестерина
Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0

Естественное снижение уровня холестерина является важным аспектом заботы о здоровье сердца. Для этого рекомендуется включать в рацион продукты, богатые клетчаткой (фрукты, овощи, цельные злаки). Также важны полезные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле. При этом следует ограничить потребление насыщенных и трансжиров. Физическая активность также благотворно воздействует на сердце и способствует повышению уровня "хорошего" холестерина.

Ученые выделили шесть напитков, способствующих снижению холестерина, согласно информации из издания Times of India:

  • Вода с имбирем и лимонным соком. Употребление такой смеси натощак помогает контролировать уровень холестерина благодаря антиоксидантам и противовоспалительным свойствам.
  • Молоко с куркумой. Питательный напиток, выпитый натощак утром, стабилизирует уровень холестерина на протяжении дня.
  • Медово-чесночная вода. Добавление 3 зубчиков чеснока и 1 ложки меда в воду создает напиток, который также рекомендуется употреблять натощак.
  • Сок амлы, богатый витамином C и антиоксидантами, приносит огромную пользу для сердечной мышцы.
  • Томатный сок. Содержащаяся в нем клетчатка, ниацин и ликопин помогают снизить уровень вредного холестерина.
  • Зеленый чай. Этот напиток, обогащенный антиоксидантами и катехинами, способствует уменьшению уровня вредного холестерина и поддерживает нормальный вес.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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