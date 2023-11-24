Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Захарова: РФ ответит на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза
Биолог Баранова рассказала о вреде холода для организма: "Идёт иммунная дисфункция"
Жительница Петербурга донесла на водителя такси, который во время поездки высказал своё мнение про СВО
Экс-морпех ВС США Берлетик: У ВСУ нет ресурсов для продолжения конфликта с РФ
The Daily Reckoning: США — самый страшный враг доллара
На выходных в Москве ожидаются сильный снег, ветер, гололед
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в "Сбере"
Под Ростовом задержали троих похитителей 16-летней жительницы Орловской области
Эксперт Козырев рассказал Pravda. Ru о значении создания зоны "военного Шенгена" НАТО

Кардиолог Кондрахин рассказал, какие три напитка нельзя пить при низком давлении

1:14
Здоровье

Метеозависимые люди в период аномально низкого давления плохо себя чувствуют, ощущая упадок сил и отсутствие работоспособности.

Кардиолог Кондрахин рассказал, какие три напитка нельзя пить при низком давлении
Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Некоторые из них пытаются вернуть себе бодрость при помощи определённых напитков, делая себе только хуже, отметил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач назвал три напитка, которые категорически не рекомендуется употреблять в дни экстремально низкого атмосферного давления.

По словам Кондрахина, к ним относятся кофе, спиртное и энергетики. Эти напитки не дают энергию, а только сгущают кровь, пояснил он в разговоре с "Москвой 24".

Со своим коллегой согласился врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Сгущение крови после их употребления может привести к образованию тромбов", — сказал Гинзбург в беседе с aif. ru.

Помимо этого, в период очень низкого атмосферного давления медики рекомендуют отказаться от курения, меньше работать, стараться не подвергать себя стрессам, контролировать артериальное давление и не забывать про рекомендованные препараты, назначенные врачом.

 

 

Как погода влияет на человека? — Научпок
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
Бизнес-идеи для заработка в новогодние праздники
Финансист считает, что спрос на валюту повысится в ближайшее время
В Турции высмеяли слова президента Зеленского о "победе Украины"
Врач-дерматолог Егорова рассказала о кожных болезнях, которые проявляются в виде покраснений на лице
Умер корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов
Ольга Курлаева: ВСУ готовят новый сброс воды на ГЭС
Эксперт назвала способы улучшить кровообращение в ногах
Жители подконтрольного Киеву Запорожья массово обращаются за помощью по вопросу переезда в Россию
В Петербурге школьница исчезла при загадочных обстоятельствах
"Не знаю такого": Песков не следит за историей вокруг певца Шарлота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников