Кардиолог Кондрахин рассказал, какие три напитка нельзя пить при низком давлении

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метеозависимые люди в период аномально низкого давления плохо себя чувствуют, ощущая упадок сил и отсутствие работоспособности.

Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Некоторые из них пытаются вернуть себе бодрость при помощи определённых напитков, делая себе только хуже, отметил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач назвал три напитка, которые категорически не рекомендуется употреблять в дни экстремально низкого атмосферного давления.

По словам Кондрахина, к ним относятся кофе, спиртное и энергетики. Эти напитки не дают энергию, а только сгущают кровь, пояснил он в разговоре с "Москвой 24".

Со своим коллегой согласился врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Сгущение крови после их употребления может привести к образованию тромбов", — сказал Гинзбург в беседе с aif. ru.

Помимо этого, в период очень низкого атмосферного давления медики рекомендуют отказаться от курения, меньше работать, стараться не подвергать себя стрессам, контролировать артериальное давление и не забывать про рекомендованные препараты, назначенные врачом.

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