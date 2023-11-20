Самое низкое атмосферное давление ожидается в столице 24 ноября

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

24 ноября жители Москвы смогут столкнуться с необычным явлением - рекордно низким атмосферным давлением, которое составит 715 миллиметров ртутного столба. Это может вызвать определенные физиологические и психологические последствия и требовать некоторых мер предосторожности.

“В ближайшие дни в связи с приближением глубокого циклона, у которого давление в центре низкое, то находясь на периферии этого циклона, действительно, по расчетам давление в Москве будет очень низкое: оно может быть в диапазоне 715 мм ртутного столба, может быть еще меньше” - рассказал научный руководитель в Гидромецентре России Роман Вильфанд.

Все на бытовом уровне твердо знают, что падение давления, резкое снижение, резкое повышение влияет на состояние человека. Лучше всего с такой проблемой обращаться к специалистам и не заниматься самолечением.

“Как метеорологи прогнозируют, что будет понижение давление, было бы хорошо, чтобы врачи говорили, что действительно влияет, если давление меняется” - отметил эксперт.

Также метеоролог отметил, что в Москве и области сохранится холодная погода, которая по своим значениям соответствует январю.