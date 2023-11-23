Врач Зухра Павлова подчёркивает, что сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании хорошей физической формы. Она предупреждает, что состав рациона важен, даже если человек активно занимается спортом.
Многие люди имеют неправильные привычки в питании с самого утра. Например, употребление апельсинового сока после пробуждения может привести к получению большого количества фруктозы. Это ведёт к набору лишнего жира.
Вместо этого, врач рекомендует включить в рацион не только один творог или стакан кефира утром.
Один из наиболее нежелательных вариантов для утреннего приёма пищи — сочетание жареного бекона с яичницей. Это питание может способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и даже болезни Альцгеймера.
"Это просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые дают огромный удар по нашей молодости и здоровья", — отметила эндокринолог.
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