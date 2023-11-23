Врач Павлова нашла связь бекона с яичницей на завтрак с изменениями во внешности

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Зухра Павлова подчёркивает, что сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании хорошей физической формы. Она предупреждает, что состав рациона важен, даже если человек активно занимается спортом.

Фото: cyclonebill. Vagtel-spejlæg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8814298

Многие люди имеют неправильные привычки в питании с самого утра. Например, употребление апельсинового сока после пробуждения может привести к получению большого количества фруктозы. Это ведёт к набору лишнего жира.

Вместо этого, врач рекомендует включить в рацион не только один творог или стакан кефира утром.

Один из наиболее нежелательных вариантов для утреннего приёма пищи — сочетание жареного бекона с яичницей. Это питание может способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и даже болезни Альцгеймера.

"Это просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые дают огромный удар по нашей молодости и здоровья", — отметила эндокринолог.