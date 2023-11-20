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Диетолог считает, что наихудший завтрак — это что-то очень сладкое и жирное

1:09
Здоровье

Врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков в разговоре с Pravda.Ru рассказал, какой вариант завтрака является наихудшим для здоровья.

Диетолог считает, что наихудший завтрак — это что-то очень сладкое и жирное
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Диетолог считает, что самое плохое, что можно съесть с утра — это торт с кофе, то есть что-то очень сладкое и жирное.

Врач напомнил, что с утра оптимально будет насытить организм белками и жирами.

"Почему белки? Потому что всю ночь ваш организм спал, но клетки вашего организма делились, им нужны аминокислоты, вы ничего не ели. Когда диетологи говорят, что белки, жиры, углеводы, на первое место они ставят именно белки. Поэтому белки наиболее важны. Утро начинается с белков", — сказал Ковальков.

Эксперт подчеркнул, что жир с утра организму нужен тоже.

"И жир с утра нужен. Почему? Потому что желчный пузырь был переполнен, его надо освободить. А он освобождается на жиры. Поэтому идеальным завтраком будет яичница, пожаренная на листочке бекона", — добавил Ковальков.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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