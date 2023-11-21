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Орехи и зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни

2:19
Здоровье

Ученые из Университета Бергена, работая в научном коллективе, представили результаты исследования, в котором утверждается, что для долгой жизни и поддержания хорошего самочувствия следует уменьшить потребление колбасы и сосисок, а параллельно увеличить долю орехов и цельнозерновых продуктов в рационе. Данное исследование было опубликовано в базе данных PubMed National Library of Medicine.

Орехи и зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни
Фото: Нейросеть Шедеврум

В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) разработала руководство по здоровому питанию под названием "The Eatwell Guide". Это руководство направлено на информирование людей о пользе правильного питания для здоровья. Согласно этому руководству, рекомендуется употреблять в день пять порций фруктов и овощей, сократить потребление углеводов, сахара, жиров и соли. Также специалисты советуют отказаться от сосисок, колбасы, сладких газированных напитков в пользу воды, орехов и цельнозерновых продуктов, таких как хлеб и хлопья.

Исследователи стремились выяснить, как соблюдение этих рекомендаций влияет на продолжительность жизни и общее здоровье. Они провели исследование с участием 467 354 добровольцев среднего возраста, которые предоставили информацию о своих пищевых привычках. После этого была собрана информация о состоянии их здоровья.

Анализ показал, что люди, потребляющие большее количество обработанного мяса, мучных продуктов и часто употребляющие сладкие газированные напитки, имеют более короткую продолжительность жизни по сравнению с теми, кто придерживается более здорового рациона. Ученые также выявили связь долгой жизни с употреблением орехов, цельнозерновых продуктов, фруктов и бобовых — продуктов, рекомендованных в руководстве "The Eatwell Guide". По мнению исследователей, даже небольшие изменения в пищевых привычках в лучшую сторону, такие как сокращение потребления сахара, могут увеличить продолжительность жизни на год. Они также предполагают, что соблюдение всех рекомендаций "The Eatwell Guide" может продлить жизнь на восемь лет.
 
 
 
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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