Pronews: врачи назвали три худших завтрака, содержащих вредные жиры и сахар

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие медики соглашаются с тем, что-то, что мы едим на утро, может оказывать влияние на наше состояние в течение дня. У современного человека часто не всегда хватает времени на приготовление полезной и сбалансированной пищи. Но есть выход. Специалисты из Diabetes UK рассказывают о простых изменениях в завтраке, которые помогут начать день правильно и станут хорошей профилактикой диабета.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Здоровый и сытный завтрак может существенно повлиять на регулирование уровня сахара в крови", — передает Pronews со ссылкой на специалистов.

Согласно их выводам, хлопья на завтрак и обжаренные мюсли — это "блюда", которые не стоит употреблять, поскольку они содержат "добавленный сахар и вредные для здоровья жиры". С такой едой человек получает сплошные жиры и сахар. Если сложно найти хлопья без добавок, то лучше приготовить овсянку на завтрак (в кашу можно добавить фрукты, ягоды). Зёрна или орехи также подойдут.

Для профилактики диабета рекомендуется отказаться от бутербродов из белого хлеба и лучше использовать цельнозерновой продукт.

"Клетчатка в цельнозерновом хлебе представляет собой неперевариваемые сложные углеводы. Они не только снижают риск диабета, но и помогают пищеварительной системе. Кроме того, они хорошо насыщают", — уточнили медики.

Вместо сладких джемов и топпингов, как дополнение к хлебу, лучше использовать, например, домашнее банановое пюре.

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