Врач Длин: отказ от завтрака приводит к проблемам с ЖКТ и желчным пузырем

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от завтрака может увеличить риск развития сахарного диабета второго типа на 59 процентов, согласно исследованию, проведенному в Барселонском институте.

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Первый прием пищи рекомендуется проводить через час-полтора после пробуждения, так как он играет ключевую роль в активации работы желудочно-кишечного тракта и обеспечивает энергией на весь день. Отказ от завтрака также может повысить риск развития язвы или гастрита из-за увеличенного выброса желчи. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин после завтрака, который регулирует уровень глюкозы в организме, и отказ от первого приема пищи может привести к нарушению этого процесса и увеличению риска развития диабета.

Кроме того, отказ от завтрака может негативно сказаться на концентрации и памяти, влияя на работоспособность. Об этом сообщил доктор медицинских наук Сергей Длин.

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