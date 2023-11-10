Ученые провели анализ характеристик личности в зависимости от группы крови. Люди со второй отрицательной группой крови, по их наблюдениям, не обладают особой гибкостью ума. Замечено, что данная черта характерна исключительно для мужчин. В то время как представителям первой группы крови часто присуща сексуальность и привлекательность, носителям второй группы свойственны харизма, трудолюбие и талантливость, а главной чертой их личности является сострадание.
Люди, принадлежащие к третьей группе крови, обладают чувственностью и нежностью, в то время как четвертая группа крови ассоциируется с романтичностью. Кроме того, у носителей четвертой группы крови выявлены высокие уровни ответственности, что проявляется в успешном справлении с различными обязанностями.
Однако исследователи предостерегают от слишком жесткого обобщения, подчеркивая, что характеристики личности формируются под влиянием множества факторов, и поэтому следует воздерживаться от дословного принятия таких предположений, сообщает "МедиаПоток".
Ранее сообщалось об исследовании ученых, в котором назвали группу крови, обладатели которой рожают гениев
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.