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Биохимики назвали группу крови глупых людей

1:16
Здоровье

Ученые провели анализ характеристик личности в зависимости от группы крови. Люди со второй отрицательной группой крови, по их наблюдениям, не обладают особой гибкостью ума. Замечено, что данная черта характерна исключительно для мужчин. В то время как представителям первой группы крови часто присуща сексуальность и привлекательность, носителям второй группы свойственны харизма, трудолюбие и талантливость, а главной чертой их личности является сострадание.

Биохимики назвали группу крови глупых людей
Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Люди, принадлежащие к третьей группе крови, обладают чувственностью и нежностью, в то время как четвертая группа крови ассоциируется с романтичностью. Кроме того, у носителей четвертой группы крови выявлены высокие уровни ответственности, что проявляется в успешном справлении с различными обязанностями.

Однако исследователи предостерегают от слишком жесткого обобщения, подчеркивая, что характеристики личности формируются под влиянием множества факторов, и поэтому следует воздерживаться от дословного принятия таких предположений, сообщает "МедиаПоток".

Ранее сообщалось об исследовании ученых, в котором назвали группу крови, обладатели которой рожают гениев

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Чем отличаются группы крови? — Научпок
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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